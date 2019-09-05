رضا بوراوي: التعاقدات الجديدة للشارقة لا تقنع

المصدر: جوني جبور - دبي

رأى ضيوف برنامج «سكوب»، الذي بُث على قناة أبوظبي الرياضية أول من أمس، أن المعطيات الحالية لفريق الشارقة لا تساعده على الاستجابة لسقف جمهوره المرتفع في الموسم الجديد بالسعي، على الأقل، للحفاظ على لقب دوري الخليج العربي. وأكد المحللان الرياضيان، رضا بوراوي ورياض الذوادي، أن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراتيه أمام بني ياس والوحدة في كأس الخليج العربي في مستهل الموسم، بجانب عدم إبرام تعاقدات على مستوى اللاعب المقيم كما تم مع بقية المنافسين، سيصعب من مهمة الشارقة في الاحتفاظ بلقبه في الدوري.

وقال بوراوي: «ما لمسناه مع بداية الموسم الجديد يكشف أن الفريق بعيد تماماً عن مستواه»، مشيراً إلى أن التعاقدات الجديدة للفريق لا تقنع حتى الآن، خصوصاً المهاجم ريكاردو غوميز.

وقال إن رحيل البرازيلي ويلتون سواريز إلى الوصل سيلقي بظلاله على أداء الشارقة، وتابع: «كيف يمكن للشارقة التفريط بالبرازيلي سواريز الذي يتمتع بمهارات عالية على صعيد رأس الحربة، خصوصاً أن المدرب العنبري، العام الماضي، بنى مشواره نحو لقب الدوري على رباعيه المحترف (الأوزبكي شوكوروف والبرازيليان ويلتون سواريز وإيغور، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز).

وأضاف: «كان يجب على شركة كرة القدم في الشارقة عدم التفريط بسواريز الذي كان لايزال يربطه عقد مع الفريق، وذلك لموهبته على صعيد تسجيل الأهداف، إذ رغم المهارات التي يتمتع بها المحترف الجديد إلا أنني أتوقع أن أسلوبه لن يتماشى مع طريقة لعب الشارقة».

من جانب آخر، أوضح الذوادي أن «الشارقة مطالب بتقديم الأفضل في كل البطولات، لكنني لا أرشحه للقب الدوري، في ظل المعطيات الحالية، التي تكشف انه مع ارتفاع سقف الأماني، ففريق الشارقة سيعاني».

وأضاف: «المنافسة هذا الموسم ستكون أصعب في ظل تحضيرات بقية الفرق الكبيرة على غرار شباب الأهلي والجزيرة والعين بجانب التعاقدات التي أبرمتها هذه الأندية، كما أن الشارقة سينافس على أكثر من صعيد، محلياً وخارجياً، فضلاً عن أنه مطالب بالدفاع عن هوية البطل، وبالنظر إلى تعاقدات الفريق وما قدمه من أداء في كأس الخليج العربي، لا أرشحه لتكرار ما حققه الموسم الماضي».

وتابع: «الفرق الاخرى استقدمت أسماء من «اللاعب المقيم» من باريس سان جيرمان الفرنسي ومن البرازيل ودوريات أوروبية، في حين لايزال الشارقة غير مكتمل الصفوف على مستوى الأجانب، حيث لم يتم تعويض غياب الأوزبكي شوكوروف، بأي لاعب آخر من فئة المقيمين». يذكر أن «الملك» استهل موسمه الجديد بهزيمتين متتاليتين في الدور الأول لكأس الخليج العربي، أمام بني ياس 2-0، والوحدة 3-1.

- بطل الدوري استهل

الموسم الجديد

بالخسارة في أول

جولتين من كأس

الخليج العربي أمام

بني ياس والوحدة.