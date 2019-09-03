81 لاعباً في محاضرة شباب الأهلي عن «قانون الكرة» بمصر

المصدر: بكين - أ.ف.ب

نظمت أكاديمية شباب الأهلي محاضرة عن التعديلات الجديدة في (قانون كرة القدم 2019 -2020)، وذلك بمقر معسكر الأكاديمية بمدينة الإسماعيلية في مصر، إذ يقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019 -2020 بمشاركة 81 لاعباً يمثلون الفرق تحت 14 و15 و16 و17 سنة.

وشرح المحاضر المصري الحكم وليد عبدالرازق، قوانين اللعبة بعد التعديلات الجديدة، بحضور مدير الأكاديمية الدكتور موسى عباس والإداريين والمشرفين والمدربين، إذ استعرض عبدالرازق بعض المقاطع التصويرية لبعض المباريات العالمية، التي شهدت تطبيقاً للتعديلات الجديدة.

وركّز المحاضر على قوانين تخص اللاعبين وأخرى تتعرض لتنظيم وجود الجهازين الفني والإداري في المنطقة الفنية، إضافة إلى التعديلات التي طالت ركلات المرمى والركلات الحرة، خصوصاً التي تحتسب لمصلحة المدافعين والأخطاء داخل منطقة الجزاء، من جانب آخر وضمن برنامج المعسكر الإعدادي، قدم أخصائي التغذية الدكتور محمد الرفاعي محاضرة عن التغذية الصحية لفرق الأكاديمية.