الذيد يهزم وادي دجلة المصري ودياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اختتم نادي الذيد معسكره الخارجي الذي أقامه في مصر بالفوز على فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت، أول من أمس، وسجل الأهداف اللاعب البرازيلي دوناثان من ضربة حرة، والتونسي محمد بن حمودة (هدفان).من جهة أخرى، احتفت إدارة فندق حرس الحدود في القاهرة ببعثة نادي الذيد، بمناسبة ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه النادي استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بحضور مسؤولي النادي واللاعبين وإدارة الفندق.

بدوره، قال مدرب الفريق، محمد العجماني، لـ«الإمارات اليوم»: «لعب الفريق بشكل جيد وشهدت التشكيلة، للمرة الأولى، ثباتاً في بعض مراكز التشكيلة الرئيسة، وأعتقد أن المعسكر نجح بشكل كامل، وشهد كذلك روحاً رياضية عالية ميزت الفريق».

وتقدم العجماني بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، مؤكداً أن الفريق سيظهر بشكل جيد وبما يلبي طموح محبي النادي.