الذيد يختتم معسكره الخارجي بالفوز على وادي دجلة المصري

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اختتم نادي الذيد معسكره الخارجي الذي اقامه في جمهورية مصر العربية بالفوز على فريق وادي دجلة المصري بثلاث أهداف مقابل لاشيء وذلك في المباراة الودية الاخيرة التي اقيمت يوم امس، حيث سجل الأهداف اللاعب البرازيلي دوناثان من ضربة حرة وهدفين للاعب التونسي محمد بن حموده.

من جهة اخرى احتفت ادارة فندق حرس الحدود في القاهرة ببعثة نادي الذيد بمناسبة ختام المعسكر التدريبي الذي اقامه النادي استعدادا للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى وذلك بحضور مسؤولي النادي واللاعبين وإدارة الفندق.

بدوره قال مدرب الفريق محمد العجماني للامارات اليوم: لعب الفريق بشكل جيد والتي شهدت لاول مرة الثبات في بعض مراكز التشكيلة الرئيسية ومؤكدا بام المعسكر نجح بشكل كامل ومثنيا على الروح الرياضية العالية التي ميزت الفريق بشكل كامل.

وتقدم العجماني بالشكر والتقدير لمجلس ادارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي ومؤكدا ان الفريق سيظهر بشكل جيد وبما يلبي طموح محبي النادي.

ويستعد الفريق للعودة للدولة صباح الثلاثاء القادم.