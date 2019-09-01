خورفكان يفاجئ النصر في الكأس

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

فاجأ فريق خورفكان ضيفه النصر في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وفرض عليه التعادل أمس، في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء.

وبموجب هذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقطة المباراة في المجموعة الأولى.

بدأ العميد المباراة مهاجماً، وخورفكان مدافعاً، وكانت أبرز المحاولات الهجومية للنصر التسديدة الرأسية للإسباني نيغريدو (11)، والتي ذهبت أعلى العارضة، بينما كان حارس مرمى خورفكان محمد يوسف بالمرصاد لهجمات أخرى.

وزج المدرب كاميلي باللاعبين أحمد حبوش وفهد حديد، بدلاً من عبدالله يوسف وعلي حسين لتنشيط خط الوسط. وفي أولى محاولاته سدد برازيلي خورفكان بيسمارك من ضربة حرة مباشرة إلى أعلى العارضة (20).

وكاد نيغريدو أن يفتتح التسجيل للعميد، لولا أن الكرة التي أرسلها له زميله الهولندي براندلي كواس سريعة مرت بجانب القائم (31)، في أخطر محاولات الفريقين.

ورد عليه مهاجم خورفكان البرازيلي ديدا بتسديدة أرضية زاحفة، أمسكها حارس النصر إبراهيم عيسى. وعاد نيغريدو وسدد بجانب القائم كرة خطرة (37).

كما سدد لاعب خورفكان، عمر أحمد، كرة قوية ذهبت إلى أحضان الحارس إبراهيم عيسى (44).

وتصدى الحارس نفسه ببراعة لتسديدة قوية أخرى من اللاعب فهد حديد (48).

ولم يستغل لاعب النصر محمد علي عايض كرة سقطت من يد حارس مرمى خورفكان محمد يوسف في الست ياردات أبعدت إلى ركنية. وظلت المحاولات مستمرة بين الفريقين، دون أن يرتقي مستوى المباراة لتطلعات الجمهور القليل الذي تابعها، لتنتهي بتعادل ثمين لخورفكان.