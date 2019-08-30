دراج فريق الإمارات بين أول 10 في جولة إسبانيا الجبلية

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

فاز درّاج فريق الإمارات تادي بوجاتشار بالمركز السابع في المرحلة الخامسة من جولة إسبانيا، أولى المراحل الجبلية الشاقة، التي توج بلقبها أنجيل مادرازو (فريق بورغوس - بي إتش)، بعد سباق هيمنت عليه مجموعة من ثلاثة دراجين تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسة لأكثر من 10 دقائق، ما حال دون تقدم دراجي فريق الإمارات، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الدراجون للحاق بالمجموعة المتقدمة. وقال بوجاتشار: «كنت في موقع متقدم مع وصولنا إلى بداية سباق التسلق، إلا أن لوبيز انطلق في أداء هجومي، بينما كنت أحاول ضبط وتيرتي وسرعتي واللحاق بمنافسي فالفيردي. ومع ذلك فإنني سعيد بالنتيجة التي حققتها اليوم، وأتطلع إلى المشاركة في السباقات المقبلة. إنها المرحلة الجبلية الأولى خلال السباق، ومازال أمامنا العديد من المراحل الجبلية».