منتخب الشباب يواجه العراق في نهائي غرب آسيا اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي المنتخب الوطني للشباب، مساء اليوم، نظيره منتخب العراق، في المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 19 عاماً، المقامة حالياً في ملعب فيصل الحسيني في فلسطين.

وتأهل أبيض الشباب إلى المباراة النهائية بعد تخطيه مستضيف البطولة منتخب فلسطين بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف في المباراة.

وسجل للمنتخب أحمد الحمادي، ومحمد عبدالله، وهزاع سبيت خاطر، وحارب عبدالله، فيما سجل للمنتخب الفلسطيني قاسم عبيد. وقال مدير منتخب الشباب بدر أحمد، إن «مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني جاءت قوية ومثيرة، قدمنا خلالها مستوى مرتفعاً أمام أصحاب الأرض والجمهور»، مشيراً إلى أن «الجهاز الفني وضع التشكيلة المناسبة للمباراة، على الرغم من التبديلات المبكرة التي حدثت في الشوط الأول، نتيجة الإصابات، إلا أن ذلك لم يمنع شبابنا من اللعب والضغط على مرمى فلسطين بشكل مستمر، حيث كانت الرغبة في إنهاء الأمور في الوقت الأصلي، إلا أن الفرص لم تترجم إلى أهداف، ما اضطر المنتخب إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح».