رابطة المحترفين تعقد اجتماعاً تنسيقياً للسوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن تحضيرات مباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء السبت 14 سبتمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، وحضره ممثلو شرطة دبي، ونادي النصر، وممثلو مختلف الإدارات بالرابطة. وتم خلال الاجتماع مناقشة العمليات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، وكذلك التجهيزات المقررة لها حتى تخرج بصورة مميزة تنظيمياً وبشكل يليق بافتتاح الموسم الكروي الجديد، وتلت الاجتماع زيارة ميدانية لمرافق الاستاد للوقوف على جاهزيته للمواجهة المرتقبة.