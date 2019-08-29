رياضيون: كأس الخليج العربي «تقسو» على لاعبي الصف الثاني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد الجدل ليثار مجدداً حول قرار إلزام الأندية بوضع خمسة لاعبين تحت 23 سنة في قائمة الفريق المشارك في كأس الخليج العربي، على أن يكون ثلاثة منهم أساسيين، حيث اعتبر بعض المدربين القرار غامضاً ويحتاج إلى توضيح.

والأمر نفسه بالنسبة لعدد من الرياضيين الذين أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن القرار الذي بدأ العمل به منذ الموسم الماضي يحتاج إلى توضيح أكثر، مشيرين إلى أنه «يقسو على لاعبي الصف الثاني في الأندية»، الذين قد لا يجدون فرصة للعب، خصوصاً في بطولة تعتبر المتنفس الوحيد لعدد كبير منهم، في ظل صعوبة الامر في بقية المنافسات الاخرى، مثل دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

يذكر أن مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، كان قد انتقد القرار في تصريح صحافي عقب مباراة العين الاخيرة في كأس الخليج العربي، وقال إنه واجه مشكلة في آلية تطبيق القرار، وإنه ليس لديه معلومات كافية حوله.

في المقابل، طالب رياضيون اتحاد الكرة بالكشف عن السبب الرئيس لهذا القرار، خصوصاً في أعقاب شكاوى بعض المدربين منه، بسبب عدم قدرتهم على توفير خمسة لاعبين مميزين تحت 23 سنة قادرين على تحقيق النتائج المرجوة في الكأس. لكن في استبيان لآراء بعض الجماهير على حساب «الإمارات اليوم» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال 70% من أصل 410 مشارك إنهم مع القرار، في حين اعترض عليه 30%.

ووجّه لاعب العين والمنتخب الوطني سابقاً، سالم جوهر، استفساراً لاتحاد الكرة حول الحكمة من هذا القرار، وقال: «نحن لا نعرف الصح من الخطأ، ونريد أن نعرف هل هذا القرار لمصلحة النادي أم اللاعب أم لكليهما، هناك من يؤكدون أن القرار جيد وهناك من ينتقدونه، ولا أحد يستطيع فعل ذلك غير اتحاد الكرة الموكل بالتوضيح والرد».

وأضاف: «هناك لاعبون من الصف الثاني يبحثون عن أي فرصة للعب، ومع إيقاف دوري الرديف، وفي ظل هذا القرار الذي يحرمهم المشاركة في البطولة الوحيدة تقريباً المتاحة مثل كأس الخليج العربي، قد يختفون تماماً ولا يجدون أي فرصة للعب».

وأكمل: «سيكون هذا القرار نكبة على الكثيرين من وجهة نظري، فلماذا نشترط على الأندية مثل هذه الأمور، فهل أن المدرب لا يريد الفوز؟ بالتأكيد لا، لأنه يبحث عن اللاعب المميز حتى وإن كان صغيراً». وتابع: «أرى أن نقلل عدد المشاركين من خمسة إلى ثلاثة أو لاعبين فقط، وهذا العدد سيكون جيداً بالنسبة للعديد من الأندية».

من جانبه، قال المحلل الرياضي ولاعب النصر السابق سالم ربيع إن القرار ليس وليد اللحظة، مؤكداً أنه «جاء بعد دراسة والرجوع إلى الأندية، وهنا يجب التفرقة ما بين إذا كان القرار أجبرت عليه الأندية التي تشتكي من تطبيقه، كونه تم بموافقتها، وبالتالي الحديث عن هذه الأزمة ليس له معنى ما دامت قد وافقت عليه، في حين أن مدربيها يعترضون».

وأضاف: «الآن هناك قرار بالسماح لثلاثة لاعبين من الفريق الأول باللعب مع فريق تحت 21 سنة، وبالتالي هذا يمنح أيضاً فرصة للاعبي الصف الثاني للّعب».

وقال المحلل الرياضي ومدير فريق النصر السابق، خالد عبيد: «حالياً من الصعب التعديل على القرار الذي تم إلزام الأندية به، لأنه في النهاية يصب في مصلحة المنتخب الأولمبي، وحتى يضمن هؤلاء اللاعبون فرصة في اللعب مع أنديتهم مع صعوبة مشاركتهم في بطولة الدوري».

ورأى خالد عبيد أن المشكلة أيضاً في توقيت تنفيذ القرار، وتساءل هل تم الاخذ في الاعتبار مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة خارجية في الفترة نفسها التي تقام فيها منافسات كأس الخليج العربي. وأوضح: «في هذه النقطة كان يجب التعديل في هذا الموسم، حتى تمنح الأندية مساحة كبيرة للمشاركة بالبدلاء، وعدم إلزامها بمشاركة عدد معين من اللاعبين تحت 23 سنة، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير منهم مع المنتخب الأولمبي في الفترة نفسها». وأشار إلى أن لاعبي الصف الثاني لديهم الحق في إبراز قدراتهم والحصول على فرصة للعب، ما قد يعطي البطولة الزخم الفني الكبير.

وحول بطولة الرديف، قال: «أنا مع فصل هذه البطولة عن الفريق الأول، حتى تكون هناك منافسة أكبر فيها، وأرى أن الأندية قادرة على الحفاظ على لاعبيها الصغار حتى يتم تصعيدهم».

وتابع: «في السابق كان اللاعبون بعمر 20 و21 سنة لا يحصلون إلا نادراً على فرصة اللعب في بطولة الرديف، وكان الأمر يقتصر فقط على لاعبي الصف الثاني في الأندية، الذين لا يحصلون على فرصة اللعب كأساسيين في البطولات الأخرى، الأمر الذي كان يضعف هذه البطولة فنياً».

عبدالله حسـن: القـرار جـاء بعد دراسة وورش عمل مع الأندية

أوضح رئيس قسم التدريب بالإدارة الفنية باتحاد كرة القدم والمحاضر بالاتحاد الآسيوي، عبدالله حسن، أنه يريد أن ينظر إلى الجانب الإيجابي من التجربة، وقال: «بالتأكيد القرار جاء بعد دراسة وورش عمل مع الأندية، وكانت النتيجة وجود عدد مميز من اللاعبين تحت 23 سنة في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي».

وطالب عبدالله حسن بأن تنال التجربة حقها، وقال: «بالتأكيد هناك ورش عمل دائمة ومستمرة ما بين الأندية واتحاد الكرة والرابطة، وأعتقد أنه لن يُتخذ القرار إلا بالعودة إلى الأندية. فهل كان هناك قرار مختلف في ورش العمل، والآن الوضع تغير وأصبحت الأندية تشتكي؟».

وأضاف: «مسألة عدم مشاركة لاعبي الصف الثاني قد يمهد لقرار آخر، وهو الإعارة ما بين الفرق، والذي أرى أن نادياً مثل الظفرة استفاد منه العام الماضي، واليوم الوصل كذلك، لكن لا يجب أن تكون هذه الإعارة مشروطة بشيء ما».

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لاعبين تحت 23 سنة في مباريات كأس الخليج العربي.