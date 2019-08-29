الوصل يتوجه إلى أم درمان للقاء الهلال السوداني

المصدر: أحمد طارق - دبي

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إلى مدينة أم درمان، اليوم، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، غداً، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي شهدت تفوق «الإمبراطور» في لقاء الذهاب بزعبيل بهدفين دون رد أحرزهما البرازيلي فابيو ليما وعلي صالح.

ومن المقرر أن يؤدي «الفهود» تدريباً وحيداً عقب الوصول إلى أم درمان، إذ ستتوجه البعثة إلى مقر الإقامة، قبل الذهاب إلى استاد الخرطوم «الجوهرة الزرقاء»، لخوض التدريب الأساسي استعداداً للمباراة.

واختار المدرب الروماني لورينت ريجيكامب 19 لاعباً للسفر إلى أم درمان، إذ يترأس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة عبيد سلطان الشامسي، على أن يعود «الإمبراطور» إلى الدولة بعد غد، بينما سيكون أكبر ما يؤرق مدرب «الأصفر» هو غياب الثنائي الدولي، علي سالمين وعلي صالح، اللذين انضما إلى معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً في البحرين، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات كأس آسيا 2023.

ورغم عدم مشاركة سالمين في مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني، لكنه يعد من العناصر الأساسية في خط الوسط، إلى جانب خميس إسماعيل، بينما سيكون التأثير الأكبر هو غياب علي صالح، الذي دخل قلوب الوصلاوية في المباراة التي أقيمت في زعبيل، بعدما تألق بشكل كبير، وأثبت قدرته على تعويض رحيل البرازيلي كايو كانيدو إلى العين، وذلك بإحرازه الهدف الثاني بطريقة رائعة في مرمى الهلال، إلى جانب تألقه في خط الهجوم مع البرازيلي فابيو ليما والإكوادوري فيرناندو غايبور.

من جهته، واصل الهلال السوداني تحضيراته لمواجهة الوصل، إذ حصل «الأزرق» على دفعة معنوية كبيرة بعدما تخطى رايون سبورت الرواندي في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل من دون أهداف الأحد الماضي في الخرطوم، ليصعد الهلال إلى دور

الـ32 بأفضلية نتيجة الذهاب في رواندا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الهلال لمواجهة إينيمبا النيجيري في دور الـ16.

وخاض الهلال مباراة ودية، أول من أمس، أمام أمبدة أحد أندية الدرجة الأولى، في آخر المباريات التي سيخوضها الفريق استعداداً لمواجهة الوصل، والتي ستكون آخر المباريات التي يقوده فيها المدرب التونسي نبيل الكوكي، بعدما كانت أعلنت إدارة «الأزرق» الاستغناء عن خدماته عقب الخسارة أمام «الفهود» في لقاء الذهاب، قبل أن تتراجع إدارة النادي عن قرارها، وتطلب من المدرب قيادة الهلال أمام رايون سبورت والوصل، على أن يتم التعاقد مع مدرب آخر عقب مواجهة «الأصفر».

ووفقاً لصحيفة «السوداني نيوز» من المتوقع أن يعتمد الكوكي على التشكيلة نفسها التي خاض بها الهلال مباراته أمام رايون سبورت الرواندي، والتي ضمت كلاً من، الدولي الأوغندي جمال سالم في حراسة المرمى، والمدافعين، عبداللطيف بويا وحسين الجريف وفارس عبدالله وأطهر الطاهر، وفي الوسط نصرالدين الشغيل وأبوعاقلة عبدالله، ونزار حامد وموفق صديق، وفي الهجوم وليد الشعلة ومحمد موسى.

وأكد نبيل الكوكي أن سبب عدم تجديد عقده مع الهلال يعود لأسباب عائلية، متمنياً أن يحقق الفوز مع «الأزرق» في آخر مباراة يقود فيها الفريق، مشدداً على صعوبة المباراة أمام الوصل الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وأضاف: «عقدي مع الهلال انتهى في 20 الماضي، ولقد طلبت عدم تجديد عقدي، ووافقت إدارة النادي على طلبي، ولكن رئيس مجلس الإدارة أشرف الكاردينال طلب مني الاستمرار مع الفريق، وقيادته في مباراتي (الأزرق) أمام رايون سبورت الرواندي في دوري أبطال إفريقيا، والوصل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن جانبي وافقت دون تردد، بسبب ضيق الوقت بالنسبة للنادي في التعاقد مع مدرب جديد قبل خوض المباراتين».

- الوصل تفوّق في لقاء الذهاب بزعبيل بهدفين دون رد لليما وعلي صالح.

- اختار المدرب الروماني لورينت ريجيكامب 19 لاعباً للسفر إلى أم درمان.