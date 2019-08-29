ورش عمل لمدربي الأولمبياد الخاص للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، بالتعاون مع الإسعاف الوطني ورش العمل المقدمة لمعلمي ومدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي، لتوعيتهم بالتعامل مع الإصابات والحالات الطبية الطارئة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدى يومين، حيث سيتدرب المشاركون على إجراءات الإسعافات الأولية المتبعة في التعامل مع الإصابات الرياضية.

وقال عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، سعيد النيادي، بأن التعاون مع الإسعاف الوطني سيكون إضافة لأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص، من حيث التدريب والتأهيل وتوفير الخدمات الإسعافية، وبما يخدم أصحاب الهمم ويرفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لهم.