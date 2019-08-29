الكويت تستضيف الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية

المصدر: كوالالمبور - الإمارات اليوم

اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في اجتماعه، الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، دولة الكويت لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2020، بعد منافسة قوية مع كوريا الجنوبية.

وحصلت الكويت على 12 صوتاً بدعم من: السعودية، عمان، العراق، لبنان، ماليزيا، نيبال، اليابان، إيران، باكستان، أفغانستان، الهند والكويت. مقابل ثلاثة أصوات فقط لكوريا حصلت عليها من قطر وتايبيه وكوريا الجنوبية، فيما كانت مكاو على الحياد.

وقال ممثل لجنة الإعلام الرياضي الإماراتية، الزميل عمران محمد، الذي حضر اجتماعات المكتب التنفيذي، إن تصويت قطر لكوريا الجنوبية «أثار جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي القاري والعربي والخليجي، حيث كان التصويت بمثابة طعنة قطرية جديدة للأشقاء في الكويت، مثلما اعتادت قطر أن توجه طعناتها لكل الأشقاء في المنطقة الخليجية والعربية على كل المستويات، وتباينت ردود الفعل ما بين الغضب وتقبل الأمر باعتبار أن ما فعلته قطر ليس بجديد عليها، بجانب أن الكويت اكتسحت التصويت وفازت بالأغلبية الساحقة».

وأكد عمران أن الإمارات تقدمت بملف لاستضافة اجتماعات الكونغرس الآسيوي، إلا أنه تم سحب الملف من أجل دعم الكويت لاستضافة الحدث، وقال: «من منطلق المصلحة المشتركة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة، سحبنا ملف الإمارات، وأجلنا فكرة استضافة الحدث دعماً لملف الأشقاء في الكويت». وأضاف: «جهزنا ملفاً كبيراً يليق باسم الإمارات، من أجل الدخول في منافسة قوية، واعتدنا أن نكون في الصدارة في مثل هذه الملفات، نظراً إلى ما تملكه الدولة من إمكانات كبيرة، بجانب وجود الكوادر والخبرات الإدارية التي من شأنها أن تكتب شهادة نجاح أي حدث، كما أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية يدركون قيمة الإمارات وقوتها في استضافة الأحداث، ليس فقط في المجال الرياضي بل في كل الأحداث».

ووجّه الوفد الكويتي الشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، على ما تقوم به من دعم الأشقاء، ومساندة الكويت من خلال سحب الملف وعدم دخول المنافسة على الاستضافة، وقال «هذا الأمر ليس بغريب على الإمارات وأبناء زايد، الذين يؤكدون في كل الأحداث أنهم أهل الثقة والكرم، ودائماً يضعون المصلحة العامة في المقدمة».