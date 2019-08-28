منتخب الشباب يبحث عن بطاقة نهائي «غرب آسيا» أمام فلسطين اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2001) مباراة مهمة اليوم، ويبحث عن بطاقة النهائي في بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 19 سنة، وذلك حين يواجه صاحب الأرض والجمهور المنتخب الفلسطيني على استاد فيصل الحسيني الدولي.

وكان «أبيض الشباب» قد حجز مقعده في دور الأربعة بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، عقب تعادله سلبياً في الجولة الأولى أمام البحرين، وفوزه على العراق في الجولة الثانية برباعية مقابل هدفين.

وكانت نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات شهدت تأهل العراق إلى الدور نصف النهائي وصيفاً للمجموعة الثانية، بعد تفوقه على البحرين بثنائية مقابل هدف، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع قطر بهدفين لمثلهما ليتأهل وصيفاً للمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن قطر.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور نفسه، اليوم، منتخب الأردن متصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط مع منتخب العراق وصيف المجموعة الثانية، وذلك على الملعب ذاته.

وقال مدرب المنتخب، فيردو ميلين، في تصريحات صحافية: «إن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق»، وشدد على أن «الأبيض» في منحى تصاعدي في المستوى والنتائج، وتابع: «المستوى الفني للمنتخب يرتفع من مباراة إلى أخرى، والانسجام بدأ يظهر بشكل إيجابي، خصوصاً في المباراة الثانية التي قدم فيها اللاعبون مستوى فني وبدني وروح معنوية عالية واستطاعوا تسجيل أربعة أهداف في العراق».

وأكد ميلين جاهزية كل اللاعبين لمواجهة فلسطين، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة بقوة على لقب البطولة التي تأتي محطة مهمة، ضمن إعداد المنتخب لتصفيات كأس آسيا، المقررة في إيران نوفمبر المقبل.

المباراة الثانية

في نصف النهائي

تجمع بين المنتخبين

الأردني والعراقي.