الحوسني بطل الإمارات في الشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي، لقب بطولة الإمارات للشطرنج لفئة الرجال، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار أسبوع بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

واستحق الحوسني، بطل العرب تحت 20 سنة، اللقب عن جدارة، بعدما سجل 8.5 نقاط، جمعها من ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، ما يعني أنه حصد لقب الرجال دون خسارة، رغم المطاردة القوية من عمر نعمان آل علي، لاعب نادي الشارقة، الذي أحرز المركز الثاني بفارق نصف نقطة، وجاء في المركز الثالث زميله جاسم الحوار 6.5 نقاط، والرابع سيف أحمد لاعب الشارقة بفارق كسر التعادل عن إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي.

وكانت الجولة التاسعة والأخيرة قد شهدت فوز عمران الحوسني على حمد عصام، وعمر نعمان على رافائيل شارون، كما فاز إبراهيم سلطان على زميله أحمد فريد لاعب نادي دبي، وتفوق سيف أحمد على علي راشد، وتعادل عبدالرحمن سالم مع حمد بدر، وخليفة عيسى على يحيى شعيب.

وعقب انتهاء الجولة التاسعة، سلّم أمين عام الاتحاد، حسين خلفان الشامسي، كأس البطولة إلى عمران الحوسني، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأعرب أمين عام اتحاد الشطرنج عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة، التي كشفت عن ارتفاع مستوى اللاعبين من خلال المنافسة حتى الجولة الأخيرة، مقدماً التهنئة إلى عمران الحوسني، الذي يواصل تألقه بعد فوزه بلقب بطولة العرب تحت 20 سنة، التي أقيمت أخيراً في الأردن، وسبق له الفوز ببطولة العرب تحت 18 سنة. وأشار إلى أن البطولات المحلية والدولية لا تتوقف داخل أندية الدولة، من أجل هدف واحد هو رفع مستوى اللاعبين قبل المشاركة في البطولة الخارجية، ورفع علم الدولة في هذه المحافل، وما يحققه المنتخب في كل المشاركات، إنما هو ترجمة لعمل كبير داخل الاتحاد، وأيضاً تعاون الأندية التي تقدم الكثير من أجل تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات.