الجنوب إفريقي سيريرو يصل أبوظبي للانضمام إلى الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

وصل الجنوب إفريقي، ثولاني سيريرو، إلى أبوظبي للانضمام إلى الجزيرة خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت، أمس، وسائل إعلام هولندية. وأوضحت صحيفة «فوتبول فليستين» أن سيريرو غادر فريقه نادي فيتسيه الهولندي وتوجه إلى أبوظبي، لافتة إلى أنه أجرى الفحص الطبي مع نادي الجزيرة، إذ سيحصل النادي الهولندي على مليون يورو نظير الاستغناء عن اللاعب لـ«فخر أبوظبي».

ويبلغ سيريرو من العمر 29 عاماً، وبدأ مسيرته مع أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، قبل أن ينضم إلى أياكس الهولندي في عام 2011، ولعب في صفوفه حتى 2017، بمشاركته مع الفريق الثاني أربعة مواسم، والفريق الأول موسمين، قبل أن ينضم إلى فيتسيه في 2017، بينما لعب في منتخب جنوب إفريقيا لجميع المراحل السنية، تحت 17 سنة وتحت 20 سنة وتحت 23 سنة، ولعب مع المنتخب الأول بداية من 2011.

ويضم الجزيرة حالياً المغربي مراد باتنا، والبرازيلي كينو دا سيلفا، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، والكاميروني سيباستيان سياني. وسيحل سيريرو بدلاً من سياني في القائمة المحلية، على أن يشارك اللاعب الكاميروني مع «فخر أبوظبي» في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويسعى المدرب الهولندي استريبل لتعزيز صفوف الفريق بلاعب خط وسط ذي نزعة هجومية، من خلال سيريرو القادر على تقديم حلول متعددة بفضل القدرات التي يتمتع بها اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة.

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أجانب في صفوف الجزيرة، هم البرازيلي كينو والمغربي باتنا والجنوب إفريقي سيريرو، والصربي كوسانوفيتش والكاميروني سياني.