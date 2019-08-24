العميد يستهل الموسم بـ «النصر» على كلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق النصر فوزاً مهماً على فريق اتحاد كلباء في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس الخليج العربي بنتيجة 3-0، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في البطولة وهي البداية نفسها الجيدة للعميد في الموسم الماضي، عندما حقق خمسة انتصارات متتالية في دور المجموعات، بينما لم يقنع فريق اتحاد كلباء جمهوره في الظهور الأول له، على الرغم من تدعيم الصفوف بعدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب.

بدأ النصر المباراة بشكل أفضل وأكثر سيطرة على الكرة وامتلاكاً لها في وسط الملعب ونجح في ترجمة أفضليته بهدف أول للوافد الجديد الهولندي براندلي كواس، الذي استغل هجمة منظمة من الإسباني نيغريدو، إلى جاسم يعقوب، الذي انطلق بالكرة ولعبها عرضية وجدت اللاعب الهولندي الذي لعبها في المرمى معلناً عن هدف التقدم المبكر للنصر في الدقيقة 8 من الشوط الأول.

وحاول اتحاد كلباء بعد الهدف العودة إلى المباراة ولكن دون خطورة تذكر على مرمى أحمد شامبيه، باستثناء تسديدة واحدة تصدى لها الحارس ببراعة، بعدها نجح النصر في امتلاك الكرة مرة أخرى والوصول إلى مرمى اتحاد كلباء في أكثر من مناسبة، وظهر أن الفريق كان الأفضل فنياً خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، حتى نجح في إضافة الهدف الثاني الرائع بالدقيقة 41 عن طريق اللاعب البرتغالي توزي، من تسديدة متقنة لتصبح النتيجة 2-0، ثم تواصلت الهجمات النصراوية وكادت أن تسفر عن هدف ثالث قبل صافرة الحكم الذي أعلن نهاية الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ اتحاد كلباء العودة إلى المباراة ووصل إلى منطقة جزاء العميد في أكثر من مناسبة، ولكن دون خطورة حقيقية، بينما اعتمد النصر على البقاء في وسط ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة ونجح في إضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة أيضاً عن طريق الإسباني نيغريدو، وتسديدة ساقطة من أعلى الحارس بطريقة رائعة في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة.