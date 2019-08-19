منتخب القوة البدنية يستعد للتحدي الآسيوي

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستعد منتخب القوة البدنية للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في منغوليا بين 6-12 سبتمبر المقبل. ويترأس البعثة عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، والمدرب الوطني عمر جمعة الظاهري، وتضم اربعة لاعبين يتقدمهم حامل ذهبية بطولة العالم فيصل أحمد الزعابي، والبطل الاسيوي محمد الحميدي، اضافة الى منصور المرزوقي، كما سيشارك في الجانب التحكيمي للبطولة الحكم الدولي إبراهيم عبدالله آل علي.

ويتطلع فيصل الزعابي الى إحراز الميدالية رقم 47 في سجله الدولي، بعد ان احرز سابقاً 46 ميدالية ملونة، منها 22 ذهبية، وأبرزها في بطولة العالم التي اقيمت في السويد 2018. وأكد مدرب المنتخب عمر الظاهري جاهزية اللاعبين بشكل كامل بحيث يواصل لاعبو الامارات تحقيق الانجازات، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»، أن الهدف الرئيس من البطولة هو مواصلة حصاد الميداليات التي تميز بها لاعبو الامارات في بطولات القوة البدنية الاقليمية والدولية، إضافة الى أن البطولة تعد بمثابة البروفة النهائية قبل المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل.