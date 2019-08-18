افتتاح بطولة الإمارات لشطرنج الرجال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح رئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني، أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي تستمر حتى 24 الجاري.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز عمر نعمان لاعب الشارقة على زميله سيف أحمد، ولاعب الشارقة جاسم الحوار على سلطان الدرمكي لاعب أبوظبي للشطرنج، وعمران الحوسني من نادي أبوظبي على عبدالرحمن سالم لاعب الشارقة، وإبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج على حمد بدر لاعب الشارقة، ولاعب دبي خليفة عيسى البلوشي على زميله أحمد فريد، وتعادل لاعب الشارقة حمد عيسى مع الهندي رفائيل شارون لاعب الأكاديمية الدولية للشطرنج، وفاز لاعب الشارقة علي راشد على زميله يحيى شعيب.

وأعرب الدكتور سرحان المعيني عن سعادته بالبداية القوية للبطولة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن «المنافسات بين اللاعبين في مثل هذه البطولات المحلية تمثل احتكاكاً قوياً وتجهيزاً للمشاركات الخارجية وعلى مدار العام لا تتوقف البطولات سواء المحلية أو الدولية، وهو ما يجعل جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمشاركات في البطولات العربية والآسيوية». ويترأس الحكم الدولي عبدالله مراد المازمي، لجنة حكام البطولة ويعاونه الدولي جمال قاسم، ويتم نقل البطولة على المواقع الإلكترونية مباشرة، حيث يتابعها عشاق الشطرنج في أنحاء العالم.