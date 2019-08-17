العنبري: الشارقة سيظهر بقوة في كأس الخليج.. والحر ليس عائقاً

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أكد المدير الفني لفريق الشارقة الأول لكرة القدم، عبدالعزيز العنبري، أن الطقس الحار والرطوبة العالية مع بداية الموسم الجديد، لن يقفا عائقاً أمام الملك للظهور بشكل جيد في بطولة كأس الخليج العربي.

وقال العنبري في تصريحات صحافية عقب فوز الشارقة أول من أمس، على ضيفه الفجيرة بهدفين دون رد في التجربة الودية التي جمعت الفريقين استعداداً للموسم الجديد، إن: «المباراة جاءت جيدة لكلا الفريقين، بعد شوط أول كان فيه الفجيرة الطرف الأفضل، وشوط ثانٍ كان الشارقة فيه الأكثر استحواذاً على الكرة، ونجح خلاله الفريق في تسجيل هدفين».

وأوضح: «مثلت المباراة تجربة جيدة من حيث إتاحة الفرصة للاعبين لمزيد من التأقلم على عاملي الحرارة والرطوبة العاليين، خصوصاً أننا حرصنا على مشاركة جميع لاعبي الفريق، وهو الأمر ذاته الذي سنحرص على استمراريته في كأس الخليج العربي، من خلال إتاحة مزيد من الفرص للاعبينا في المشاركة بالمباريات».

وأضاف: «قدمت مباراة الفجيرة العديد من النقاط الإيجابية، من أبرزها انطباع إيجابي بوجود بديل في كل مركز من مراكز الفريق، خصوصاً أن الموسم سيكون طويلاً على الملك في ظل المنافسة على البطولات المحلية بجانب المشاركة في استحقاق بطولة الأندية الآسيوية».

وأشار العنبري إلى سعي الشارقة لخوض مزيدٍ من المباريات الودية بصورة مماثلة لتجربة الفجيرة، وقال: «سعينا لخوض تجربة ودية أخرى مماثلة لمباراة اليوم، إلا أن ضيق الوقت وقف عائقاً أمام ذلك، وأعتقد أن مباريات كأس الخليج ستكون بمثابة الفرصة السانحة للدفع بأغلبية لاعبينا للمشاركة».

واستضاف الشارقة أول من أمس، على استاد ملعبه في منطقة السمنان فريق الفجيرة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، في مباراة حرص خلالها كلا المدربين على اختبار كل عناصر فريقه، في لقاء شهد خطورة واضحة للضيوف، قبل أن يتمكن الشارقة من استعادة زمام المبادرة في الشوط الثاني وتسجيل هدفين حملا توقيع مهاجمه البرازيلي إيغور كورنادو جاءا في الدقيقتين 61 و66 على التوالي. وحرص العنبري في لقاء الفجيرة على اختبار كامل عناصره، بعد شوط أول اتكل فيه المدرب على خدمات كل من الحارس علي الحوسني، واللاعبين علي الظنحاني وسالم سلطان وحمد جاسم والحسن صالح ومحمد عبدالباسط ومحمد الشحي وريان منديز وعمر جمعة وإيغور كورنادو وريكاردو غوميز، قبل أن يجري العنبري تغييرات في الشوط الثاني بالدفع بالحارس مايد محسن، بجانب عبدالله غانم وشاهين عبدالرحمن وفوزي فايز وأحمد سرور وطارق الخديم، وأشرك عبدالله عقيل ومحمد خلفان، والظهير الأيمن البرازيلي الشاب ماركوس ميلوني (19 عاماً) الذي لايزال في طور الاختبار بهدف التعاقد معه ضمن فئة اللاعب المقيم.

وتُعد تجربة الفجيرة الودية الأولى للشارقة بعد عودته من معسكره الخارجي الذي أقيم في هولندا خلال الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى 10 أغسطس الجاري، وخاض خلاله الملك ثلاث مباريات ودية، خسر الأولى منها أمام فريق أنورثوسيس فاما جوستا القبرصي بهدف دون ردّ، قبل أن يفوز الشارقة بالنتيجة ذاتها على الفيحاء السعودي في لقاء سجل للملك محترفه ريان منديز، وفي خاتمة المباريات خسر الشارقة أمام التعاون السعودي بنتيجة «2-3».

ويبحث الشارقة عبر مراحل إعداده الثلاث إلى بلوغ الجهوزية المطلوبة قبيل استهلال الفريق في الـ19 من سبتمبر المقبل لحملة الدفاع عن لقب بطل الدوري، خصوصاً أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، سيحظى بمزيد من فرص اختبار لاعبيه ومدى جهوزيتهم حين يدشن الفريق موسمه في 22 الشهر الجاري بلقاء بني ياس في أولى جولات بطولة كأس الخليج العربي.

والجدير ذكره، ركّزت تعاقدات بطل دوري 2018-2019، على الجانب النوعي، بعد أن دعمت إدارة نادي الشارقة فريقها بأربعة لاعبين مواطنين عبر ثلاثي الوحدة طارق الخديم وسالم سلطان ومحمد عبدالباسط، بالإضافة إلى مهاجم الفجيرة محمد خلفان، قبل أن يكمل عقد المحترفين الأجانب بصفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو غوميز، الذي سيجاور ثلاثة من محترفي الملك للموسم الماضي، بداية من المهاجم الآخر للرأس الأخضر ريان منديز، والبرازيلي إيغور كورنادو، والأوزبكي أوتابك شوكوروف.