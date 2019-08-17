النصر يرفع شعار «لا للراحة» بعد العودة من ألمانيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستأنف النصر تدريباته على استاد آل مكتوم اليوم، بعد يوم واحد فقط على عودته من معسكره الخارجي الذي أقيم في ألمانيا واستمر 25 يوماً خاض فيه الفريق أربع مباريات ودية فاز فيها جميعاً وبنتائج كبيرة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كايو، على عدم أخذ راحة عقب المعسكر والانخراط مباشرة في التدريبات اليومية استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء في انطلاقة بطولة كأس الخليج العربي يوم الجمعة المقبل.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول ثابت سهيل، رضاه عن فترة الإعداد واستعداد النصر للموسم الجديد، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النصر جاهز للموسم الجديد والوجود في صلب المنافسة على لقب الدوري وهو الطموح الدائم للفريق، رغم الإخفاقات التي حدثت الموسم الماضي ولكن الوضع الآن أكثر استقراراً عقب انتظام اللاعبين الأجانب مع الفريق قبل المعسكر الخارجي، إضافة إلى اختيارهم بعناية كبيرة من قبل اللجنة الفنية بالنادي والمدرب البرازيلي، ولذلك فمجلس الإدارة لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتقديم موسم جيد».

وأضاف سهيل: «حصل المدرب على كل الصلاحيات وقام باختيار جهازه الفني المتعاون معه بعناية، لذلك تبدو الأمور جيدة وأكثر استقراراً ويبقى فقط التوفيق في المباريات وعدم التعرض لإصابات مؤثرة، ونعلم أنها جزء من لعبة كرة القدم، ولكن في الوقت نفسه قام الجهاز الفني بتجهيز عدد كبير من اللاعبين الشباب وهو الأجدر على القيام بذلك، كونه كان مديراً لأكاديمية الكرة بنادي النصر لمدة أربع سنوات سابقة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين كافة».

ثابت سهيل:

«النصر جاهز للموسم الجديد والوجود في صلب المنافسة على لقب الدوري».