ورشة عمل رابطة المحترفين تستعرض «يوم المباراة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت صباح أمس، بفندق العنوان في دبي فعاليات ورشة عمل بداية الموسم الرياضي 2019-2020 التي تنظمها رابطة المحترفين سنوياً، ويحضرها ممثلو الأندية ومسؤولو المباريات. وتهدف الورشة إلى تعريف العاملين في المباريات على مستجدات لوائح المسابقات ومناقشة حالات الدراسة، والتعرف إلى القوانين الجديدة في عالم كرة القدم.

حضر الورشة رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله ناصر الجنيبي، وشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، والمدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني.

وافتتح الورشة رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، مرحباً بشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، قائلاً «نشكر السيد شين مانجيل على حضوره معنا، الأمر الذي يدل على اهتمام الإدارة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطوير كرة القدم في جميع الاتحادات الأعضاء»، وأثنى الجنيبي على الحضور المكثف لممثلي الأندية، وأشاد بالمستوى الذي وصلت له عملية تنظيم المسابقات وأصبحت محط تقدير في المحافل الرياضية العالمية.

وألقى رئيس رابطة المحترفين في كلمته الضوء على المشروعات الجديدة التي ستنفذها الرابطة خصوصاً تفعيل يوم المباراة والحضور الجماهيري، وأكد أن نجاح هذه المبادرات لن يتم إلا بدعم الأندية، واختتم الجنيبي كلمته داعياً الحضور إلى مواصلة التميز والتطوير لما فيه مصلحة كرة القدم الإماراتية.

وتواصلت فعاليات ورشة العمل بعرض عن أبرز التحديثات التي شهدتها لوائح المسابقات.

وقدّم مدير إدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين الإماراتية طه عزت، عرضاً عن تجربة يوم المباراة والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية وممتعة لرواد الملاعب، أوضح خلاله معايير الأمن والسلامة والخدمات المقدمة للجماهير والإجراءات التي بتنفيذها ستجعل بيئة مريحة للجماهير ومحفزة للعودة.

يذكر أن اليوم الثاني من ورشة عمل الموسم الرياضي 2019-2020 سيشهد اليوم جلسة حوارية تحت عنوان: تجربة يوم المباراة للجماهير من منظور تجاري وتشغيلي، يشارك فيها وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، ولويس كارديناس جالفيز مدير تطوير الأعمال بالدوري الإسباني (لا ليغا) في الشرق الأوسط وإفريقيا.