هازارد يبدأ الموسم مصاباً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة، بإصابة مهاجمه البلجيكي إدين هازارد، الوافد إليه حديثاً، إثر تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ أثناء التدريب أمس، بحسب ما أعلن نادي العاصمة.

وكان هازارد المنتقل إلى ريال قادماً من تشلسي الإنجليزي، مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو، يمني النفس بخوض المباراة الافتتاحية لفريقه ضد سلتا فيغو، المقررة السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، لكنه تعرض لإصابة في الفخذ بمقر تدريبات فريقه.

وذكر الموقع الرسمي، لصحيفة «أس» الإسبانية، أن الإصابة يمكن أن تبعد هازارد عن الملاعب لفترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع. وأصدر النادي الملكي بياناً رسمياً، أكد فيه أنه «بعد إجراء فحوص، إثر نهاية الحصة التدريبية اليوم (أمس)، تبينت إصابة إدين هازارد في عضلات الفخذ اليمنى».