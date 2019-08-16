صالة الشارقة تحتضن ثاني تجمعات منتخب اليد اليوم

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تستضيف صالة نادي الشارقة، في الخامسة والنصف مساء اليوم، التجمع الثاني للمنتخب الوطني لكرة اليد، في تجمع يمتد حتى غد، وتتخلله حصتان تدريبيتان، ضمن محطات إعداد الأبيض للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت، خلال الفترة من 15 وحتى 30 يناير 2020، والمؤهلة لكأس العالم في مصر عام 2021.

ويعد تجمع صالة الشارقة هو الثاني ضمن 16 تجمعاً داخلياً، و39 يوماً من التدريبات التي يخوضها الأبيض تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد، خافيير آزانزا، ومساعده الوطني خالد أحمد، والهادفة إلى الوصول إلى القائمة النهائية من اللاعبين الذين سيمثلون الأبيض في البطولة الآسيوية، خصوصاً أن التجمعات الداخلية ستتبع بثلاثة معسكرات خارجية، بداية من معسكر البحرين، من 26 وحتى 28 سبتمبر المقبل، ويُتبع بمعسكر في بولونيا، من 26 وحتى 29 ديسمبر 2019، قبل أن يدخل المنتخب معسكره الخارجي الأطول، بالتوجه إلى إسبانيا من 30 ديسمبر وحتى التاسع من يناير 2020.

ودشن المنتخب، الجمعة الماضية، أول تجمعاته الداخلية، في ثلاث حصص تدريبية، شهدت وجود 19 لاعباً من أصل قائمة الـ25 لاعباً التي شملها المنتخب.

من جهته، أكد مساعد مدرب المنتخب، خالد أحمد، أن التجمعات الداخلية القصيرة، ومنها تجمع صالة الشارقة، ستركز على رفع معدلات اللياقة البدنية، والجانبين المهاري والفردي للاعبين. وقال أحمد في تصريحات صحافية إن «جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في ظل قوة الاستحقاق الآسيوي المقبل، وبطموح حصد التأهل إلى نهائيات كأس العالم».

وأضاف: «شهد التجمع الأول روحاً إيجابية بين أوساط اللاعبين، ونتوقع الارتقاء تدريجياً، والانسجام مع فكر المدرب الجديد، بجانب التركيز على الجانبين المهاري والبدني».

واختتم: «سبق لمنتخب الدولة بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة اليد في عام 2015، ونتطلع إلى تكرار هذا الإنجاز للمرة الثانية تاريخياً، وهو ما يتطلع إليه لاعبو المنتخب كافة».

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تجمعاً داخلياً، و39 يوماً من التدريبات يخوضها أبيض اليد.