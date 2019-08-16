إعلان الهوية الجديدة ومسابقات رابطة المحترفين اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعلن رابطة المحترفين عن الهوية الجديدة والمسابقات، اليوم، بفندق أرماني في دبي، في حفل مميز يحضره مسؤولو القطاع الرياضي في الدولة، وضيوف من الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، وممثلو الأندية، واللاعبون القدامى، وممثلو وسائل الإعلام، وضيوف الرابطة من مختلف الجهات.

ويسبق حفل إطلاق الهوية الجديدة فعاليات مصاحبة، حيث سيكون زوار نافورة برج خليفة على موعد مع مفاجآت تقدمها لهم رابطة المحترفين الإماراتية على هامش الحفل.

وتنظم الرابطة اليوم وغداً ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد، وتنطلق فعاليات اليوم الأول بمحور تحديثات لوائح المسابقات، تليه تجربة يوم المباراة للجماهير ثم حالات للدراسة، وتتواصل فعاليات الورشة في يومها الثاني بجلسة حوارية يتحدث فيها ممثل عن الدوري الإسباني (لا ليغا) والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، يتم خلالها استعراض أبرز المشروعات والمبادرات التي ستنفذها الرابطة على مدار الموسم، والتي ستشكل نقلة نوعية في دورينا. يليها محور التسويق والتذاكر ثم الإعلام والبث التلفزيوني، حيث سيتم استعراض أبرز التعديلات التي طرأت على اللوائح بالإضافة إلى المشروعات الجديدة.

ويختتم برنامج رابطة المحترفين الإماراتية بمؤتمر توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني يعقد في 4:45 مساء الغد في فندق العنوان.