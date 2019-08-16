عبدالله علي: الالتزام والسلوك الاحترافي شعار «زعيم 17» في مقدونيا

المصدر: العين - الإمارات اليوم

غادرت، أمس، بعثة فريق الناشئين لنادي العين لكرة القدم، تحت 17 سنة إلى مقدونيا، للانخراط في المعسكر الخارجي ومتابعة البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي 2019-2020، والذي استهلته فرق أكاديمية نادي العين لكرة القدم في الأول من الشهر الجاري بالتجمع الداخلي، وتضمن الفحوص الطبية للاعبين قبل الانخراط في الحصص التدريبية.

وكان في وداع البعثة لحظة مغادرتها أكاديمية الكرة متوجهة إلى مطار دبي، المشرف العام على أكاديمية نادي العين لكرة القدم، عبدالله علي، الذي شدد على أهمية الالتزام بالخطط والبرامج الموضوعة على الصعيدين الإداري والفني، مؤكداً أن الجميع يدركون جيداً أنهم يحملون على صدورهم شعار أحد أهم وأبرز أندية القارة، الذي يضع على عاتقه الظهور المشرف لدولتنا الحبيبة في جميع الفعاليات الرياضية والمناسبات المختلفة، الأمر الذي يعزز من مسؤولية كل منتسب لهذا الكيان في الالتزام بالسلوك الاحترافي ومضاعفة الجهود والتعامل الراقي سعياً للخروج بالمكاسب المرجوة من المعسكر الخارجي على جميع الصعد.

وأكد مشرف أكاديمية نادي العين لكرة القدم، ثقته بجميع أعضاء البعثة العيناوية على تحقيق الأهداف المرجوة اتساقاً مع رؤية النادي وقيمه المؤسسية متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

وتألفت بعثة فريق تحت 17 سنة المتوج بلقب دوري الناشئين في الموسم الماضي لفئة تحت 16، من 31 شخصاً، هم: طارق الكعبي، إداري الفريق والهولندي ويلكو فان بورين، مدرب الفريق وفيصل علي مساعد المدرب ونيكولا مارك، مدرب حراس المرمى وأليساندرو ساروسو، المعد البدني وعيسى محمد خان، المعالج الطبيعي ورياض ثالاسيري «مسؤول المهمات»، وضمت بعثة الزعيم 24 لاعباً، هم: محمد عمر العيسائي، يوسف النعيمي، شهاب محمد، سلطان الكيومي، محمد جاسم، عيسى الكعبي، سهيل الشامسي، سيف المازمي، علي سعيد الجابري، غانم المعمري، سيف علي الكلباني، حامد محمد البلوشي، محمد عمر الكثيري، عبدالله سالم الكعبي، ناصر بدر الريامي، هادي جابر الأحبابي، زايد محمد الشمري، محمد وليد الجابري، حارب خليفة الكعبي، ميرغني جعفر «سوداني»، سالم حمود الكلباني «عماني»، حمد هلال النعيمي «عماني»، فارس ماهر أبوناموس «أردني» وعبادة كامل الحمايدة «أردني».