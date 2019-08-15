تيغالي يعتذر إلى جمهور الوحدة على «إشارة السكوت»

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

توجه لاعب الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، بالاعتذار إلى جمهور ناديه، بعد الإشارة التي توجه بها اللاعب إلى بعض المشجعين في استاد آل نهيان، أثناء مباراة الوحدة أمام النصر السعودي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، الإثنين الماضي، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى المشجعين.

وتداول مغردون، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للأرجنتيني تيغالي، يوجه خلاله رسالة إلى جمهور نادي الوحدة، متوجهاً بالاعتذار لهم، بعدما أشار إلى المشجعين بالسكوت خلال مباراة الفريق أمام النصر السعودي، عقب إحرازه الهدف الثاني لمصلحة «صاحب السعادة».

وقال تيغالي في مقطع الفيديو: «السلام عليكم وحداوي، أعتذر لكم بشأن ما قمت به خلال مباراة النصر السعودي، إذ إنها لم تكن حركة جيدة بالنسبة لي وبالنسبة لكم، ولكنكم تعلمون لماذا حدث ذلك، لأننا نسعى إلى تحقيق الفوز».

وأضاف: «نحن أسرة واحدة، وهذه الأمور تحدث داخل أي أسرة، لأننا في النهاية نحارب من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل النادي، أحياناً تكونون غاضبين لأنكم تبحثون عن الأفضل، ونحن نعلم أن المشجعين يشعرون بالحزن، بسبب عدم تأهل الوحدة لربع نهائي دوري أبطال آسيا».

وختم قائلاً: «أعتذر مرة أخرى عن الحركة التي قمت بها، وأطلب منكم أن نبدأ العمل من جديد حتى نفعل أشياءً جيدة، في الموسم الجديد».

وكان سيباستيان تيغالي قد أبدى غضبه من انتقادات بعض المشجعين، أثناء مباراة الوحدة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، بعدما أهدر اللاعب أكثر من فرصة محققة، قبل أن يحرز الهدف الثاني لـ«العنابي»، ويطلب من المشجعين الذين يوجهون له الانتقادات أن يلتزموا الصمت، ما أثار غضب المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاعب الأرجنتيني.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن عودة اللاعب فواز عوانة إلى ناديه السابق بني ياس، وذلك بعدما شارك اللاعب مع الوحدة في مباراتي دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، حسب ما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتقدم مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالشكر إلى نظيرتها في نادي بني ياس، على دعمها للوحدة في البطولة القارية، بتسهيل انتقال فواز عوانة إلى الفريق والمشاركة في دوري أبطال آسيا، كما توجهت بالشكر إلى عوانة على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق مع «السماوي».

يذكر أن فواز عوانة شارك أساسياً مع الوحدة أمام النصر السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وكان من أبرز اللاعبين في لقاء الذهاب بالرياض الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وحصل عوانة على بطاقة صفراء، كما شارك بلقاء الإياب كاملاً في أبوظبي.

تيغالي:

«نحن أسرة واحدة، وهذه الأمور تحدث داخل أي أسرة».

«أحياناً تكونون غاضبين، لأنكم تبحثون عن الأفضل».