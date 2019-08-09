سيدات الأولمبياد الخاص لكرة القدم يتقلدن الفضة في الهند

المصدر: شيناي - الإمارات اليوم

حصد المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات في الأولمبياد الخاص الإماراتي الميدالية الفضية، خلال مشاركته في البطولة الدولية لكرة القدم للأولمبياد الخاص التي أقيمت في مدينة شيناي الهندية من الفترة من الثالث إلى السادس من أغسطس الجاري، لتحتل كرة قدم سيدات الأولمبياد الخاص الإماراتي المركز الثاني على العالم في البطولة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «سعداء جداً بمشاركة المؤسسة بوفد كل عناصره نسائية، إيماناً منا بأهمية تمكين المرأة رياضياً، وكانت توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بأهمية الاهتمام بالرياضة النسائية نصب أعيننا، لما لها من أهمية كبرى في تمكينهن في جميع المجالات».

من جهتها، أكدت مدير إدارة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي فاطمة إبراهيم، خلال استقبال الفريق لدى عودته للدولة «حرص مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على تعزيز الفرص الممنوحة للاعبين بشكل مستمر». بدورها، قالت مدربة المنتخب حورية الطاهري: إن «اللاعبات كانت لديهن العزيمة القوية والإرادة الحديدية اللتان اكتسبنهما من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهن». وتم استقبال المنتخب أمس، في مطار أبوظبي الدولي تكريماً له على هذا الإنجاز العالمي، وحضر الاستقبال فاطمة إبراهيم مدير إدارة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسلوى المفلحي نائب رئيس أول لخبرات الموظفين والمسؤولية الاجتماعية المؤسسة في شركة الدار العقارية الشريك الاستراتيجي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة بين 11 دولة ترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للرياضة بشكل عام، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، لما لها من أهمية كبيرة في إبراز قدراتهم الرياضية الكبيرة، وبالتالي دمجهم في المجتمع بشكل أكبر.

وتحرص مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على تعزيز الفرص الممنوحة للاعبين بشكل مستمر، من خلال المشاركات الخارجية التي لها كبير الأثر الإيجابي في اللاعبين من الناحية الرياضية والفنية والاجتماعية، فتزرع فيهم الثقة بالنفس ومهارات التعامل مع الآخرين، بعيداً عن محيطهم المجتمعي، ما يخلق نقلة نوعية في حياتهم وتجاربهم الشخصية.

الوفد المشارك

ضم الوفد الإماراتي للمنتخب: ليلى الحجاج «رئيسة البعثة»، واللاعبات: شريفة اليعقوبي، مروة مرشد، مشاعل العامري، فدوى عوني، إيمان ضاحي، فاطمة المازمي، حمدة الحوسني، سريعة المنصوري، حمدة الحوسني، إلى جانب المدربة حورية الطاهري، ومساعدة المدربة وداد المبارك، وإدارية الفريق مريم آل علي، والمعالجة الطبيعية ديسيري ليوبداس.

فاطمة إبراهيم:

• «مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي حريصة على تعزيز الفرص الممنوحة للاعبين بشكل مستمر».