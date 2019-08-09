الوحدة يستأنف التدريبات استعداداً لإياب «الأبطال»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تصل إلى العاصمة أبوظبي، غداً، بعثة فريق النصر السعودي، لمواجهة الوحدة في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، والتي ستقام في الثامنة إلا ثلثاً مساء الإثنين المقبل على استاد آل نهيان.

ومن المنتظر أن يؤدي فريق النصر تدريبه الوحيد على استاد آل نهيان مساء بعد غدٍ، استعداداً للمباراة، فيما سيؤدي فريق الوحدة تدريبه الأخير على ملعب أكاديمية الناشئين بالشهامة.

من جهته، استأنف فريق الوحدة تدريباته أمس، بعد راحة قصيرة لمدة يوم واحد حصل عليها اللاعبون بعد مباراة الذهاب، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.

وقال المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق سيتدرب يومياً حتى موعد المباراة، وسيدخلها الوحدة مكتمل الصفوف دون أي غيابات سواء للإصابة أو الإيقاف.

بدوره، قال لاعب وسط الفريق، الأورغوياني نيكولاس ميليسي، على حسابه في «إنستغرام»، إن الوحدة حقق نتيجة إيجابية على أرض المنافس، ستساعده بلاشك في لقاء الإياب يوم الإثنين المقبل، سعياً إلى التأهل لدور الثمانية، وقال «يتبقى 90 دقيقة على أرضنا، وسنعمل بجد من أجل تحقيق هدفنا».

فيما قال لاعب الوسط، فواز عوانة، على حسابه في «تويتر»: «الحمد لله على النتيجة الإيجابية، لعبنا شوطاً أول في الرياض، ومازال هناك شوط ثانٍ في أبوظبي، والمواجهة لازالت في الملعب، وبانتظار أوفياء العنابي وجماهير الإمارات في استاد آل نهيان».