أول تصريح لـ"عموري" بعد انتقاله للجزيرة ورسالته لجماهير الهلال

أعرب الوافد الجديد لصفوف فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن عن سعادته بالانتقال لصفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد نهاية مشواره مع فريق الهلال السعودي.

وقال عموري في رسالة لمتابعيه عبر حسابه في "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".

وأضاف: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق"

وزاد: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم ابدا وأنتم في القلب".

وتابع: "كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه".

وأختتم: "كما اشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة لكرة القدم واعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي الى فخر ابوظبي متمنيا ان اكون عند حسن ظن الجميع".