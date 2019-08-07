خورفكان يخسر ودية الإنتاج الحربي

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

خسر فريق نادي خورفكان أمام فريق الإنتاج الحربي المصري 1-2، أمس، المباراة الودية، ضمن معسكره الخارجي الذي اختتم في مصر استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وسجل لخورفكان، البرازيلي بيسمارك هدفه الوحيد، وستعود البعثة إلى الدولة اليوم، بعد أن خاض الفريق خمس وديات، فاز في واحدة على إف سي المصري (1/‏2)، بينما خسر من نجران السعودي (1-2)، وأمام الترسانة المصري (صفر/‏‏1)، وطلائع الجيش المصري (صفر/‏‏3)، والإنتاج الحربي (2/‏1).

وكانت شركة خورفكان لكرة القدم قد تعاقدت مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي لتدريب الفريق الأول، خلفاً للعراقي عبدالوهاب عبدالقادر، ويتطلع الفريق إلى تحقيق النجاح بالبقاء في أول موسم له، بعد فترة طويلة من اللعب في دوري الدرجة الأولى.