الوحدة يحقق تعادلا بطعم الفوز مع النصر السعودي

المصدر: إبراهيم الديب - الرياض

وضع فريق الوحدة قدما في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد نجاحه في التعادل مع النصر السعودي بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الإثنين على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض في ذهاب دور 16.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر بهدف واحد دون رد أحرزه المغربي عبد الرزاق حمد الله بضربة رأس في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي ليوناردو دي سوزا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 بمهارة عالية بعد تلقيه تمريرة بينية من إسماعيل مطر وانفرد بالحارس وراوغه وأودع الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة يكفي الوحدة التعادل من دون أهداف في لقاء الإياب يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس الجاري على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي للتأهل للدور ربع النهائي.

جاءت المباراة التي شهدها 8617 متفرجا جيدة المستوى على الرغم من أنها في بداية الموسم الجديد وأقيمت في طقس حار ورطوبة عالية ، وأدى الوحدة مباراة كبيرة وكان الأفضل في فترات كثيرة منها وأضاع ليوناردو فرصتين ذهبيتين للتسجيل ق 2 و 43 كانتا كفيلتان بتحقيق الفوز وتصدى القائم الأيسر لتسديدة تيغالي ق 45 .

وخرج الوحدة بمكاسب عدة من المباراة أبرزها الأورجوياني ميليسي الذي كان نجم المباراة وقاد خط الوسط ببراعة بجانب تألق معظم اللاعبين في أداء واجباتهم الدفاعية والهجومية.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الوحدة على راحة الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء استعدادا للقاء الإياب.