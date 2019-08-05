وايلد كارد بطلا لبطولة الفجيرة لكرة السلة للمؤسسات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق وايلد كارد بالمركز الاول لبطولة الفجيرة لكرة السلة لفرق الجاليات و المؤسسات والذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرةوذلك بعد المباراة النهائية التي اقيمت في ملاعب نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والتي فاز بها فريق وايلد كارد على فريق مطار الفجيرة (36-30) محرزا المركز الاول وجاء مطار الفجيرة ثانيا وفريق المرحوم عيد فيروز ثالثا.



وجرى تتويج الفائزين بحضور العقيد الدكتور سعيد محمد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية كما وتم توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.



بدوره اكد مدير فرع الأنشطة الرياضية منسق البطولة النقيب علي بن خاتم الشامسي أن البطولة افرزت عن اكتشاف لاعبين مواطنين مميزين قادرين على اللعب لمختلف الاندية والفرق الرياضية من اعمار الشباب، وان البطولة كانت ضمن الخطة السنوية للفرع لتحقيق الأهداف التوعوية والمجتمعية وتعزيز الدور الأمني الذي تسعى إليه القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمشاركة أفراد المجتمع، مثنيا على جهود المؤسسات والفرق المشاركة واللاعبين مما أسهم في نجاح البطولة.



> واشرف على تنظيم البطولة قسم الانشطة الرياضية والاجتماعية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة نضمتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بفرع الأنشطة الرياضية والاجتماعية بقسم الإعلام والعلاقات العامة بمشاركة 16 فريق من مختلف الجاليات والجنسيات والمواطنين وبنظام خروج المغلوب والتي استمرت لمدة أسبوعين.