الظفرة يتعادل أمام أوغسبورغ الألماني ودياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ثالثة مباريات فريق الظفرة الودية التي جمعته، مساء أول من أمس، أمام فريق اوغسبورغ الألماني، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق حالياً في مدينة نورمبيرغ الألمانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وشهدت التجربة إتاحة المدرب الصربي، فواك رازوفيتش، الفرصة لعدد كبير من اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على مستوياته. وكان الظفرة تعادل بنتيجة 1-1 في مباراته الودية الأولى التي جمعته مع فريق عجمان، بينما فاز في التجربة الودية الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب فريق إف سي ويكر بيرغسون، وسيواصل الفريق تدريباته اليومية لحين موعد مواجهة النصر الودية، يوم الخميس المقبل، على أن تعود البعثة في اليوم التالي للدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.