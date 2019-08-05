الجزيرة يواصل انتصاراته الودية الكبيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل فريق الكرة بنادي الجزيرة سلسلة انتصاراته الكبيرة في مبارياته الودية، خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.

وتغلب الجزيرة على فريق سيلفولدا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت أول من أمس، وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدفين دون رد، وجاء الأول بنيران صديقة، إثر كرة عرضية من عبدالله إدريس، وأضاف خليفة الحمادي الهدف الثاني بضربة رأس، وفي الشوط الثاني أضاف فيصل المطروشي الهدف الثالث، قبل أن يقلص الفريق الهولندي النتيجة إلى 1/3.

وبدأ الجزيرة الشوط الأول بتشكيل ضم كلاً من عبدالرحمن العامري ومحمد فوزي وخليفة الحمادي، وحسن خالد وعبدالله إدريس وسباستيان سياني، وعبدالله رمضان وخلفان مبارك وفيصل المطروشي، وماركوس كينو وزايد العامري. ولعب الشوط الثاني بتشكيل ضم كلاً من محمد النقبي وسالم راشد ومسلم فايز، ومحمد العطاس وعيسى العتيبة وسلطان الغافري، وأحمد محمود وخاطر سبيت وبدر الشبيبي، وفيصل المطروشي ومحمد خالد. وتعود بعثة الجزيرة إلى البلاد، السبت المقبل، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.