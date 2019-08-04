«أبوظبي 36» بطل «السبيد ران».. والشارقة ثاني «الماتش ريس»

المصدر: توسنبرغ - الإمارات اليوم

سجل فريق أبوظبي بداية قوية في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في مدينة توسنبرغ شمال النرويج، بعد أن تمكن زورق «أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير من الوصول للسرعة الأعلى في مسار السباق (186 كيلومتراً) في الساعة، وفي المسار المخصص لسباق السبيد ران الذي أقيم بين 16 زورقاً فقط من أصل 27 زورقاً، حل زورق 77 ثانياً بقيادة النرويجي توبايس بسرعة قدرها 166 كيلومتراً في الساعة.

ويعد «السبيد ران» سباقاً لاستعراض العضلات بين المتسابقين ويقام في مدينة تونسبرغ بشكل دائم منذ خمسة مواسم، ولا تشارك فيه كل الزوارق وإنما تقتصر المشاركة على عدد معين فقط، وجاءت النتيجة التي حققها الطاير لتعطي دفعة معنوية لزوارقنا، خصوصاً أن الجولة الرئيسة تنطلق اليوم، ومن خلالها هناك فرصة كبيرة من أجل الحفاظ على الترتيب العام حالياً لمصلحة فريق أبوظبي.

وفي فعاليات اليوم الأول، تمكن زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن من تحقيق المركز الثاني في سباق «الماتش ريس».

وتشهد تونسبرج اليوم وعلى ضفاف بحيرة المدينة انطلاق منافسات السباق الرئيس من الجولة الثانية لزوارق الفورمولا2، وبمشاركة إماراتية قوية يتقدمها متصدر الترتيب العام حالياً فريق أبوظبي بزورقيه 35 و36 بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير، وزوارق الفيكتوري بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن.

وينطلق السباق اليوم بطموح كبير لزورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي ليواصل صدارة الترتيب العام للبطولة، خصوصاً أنه حالياً في المركز الأول برصيد 20 نقطة، وتأتي الملاحقة له من السويدي دانييل سيجينمارك ورصيده 15 نقطة، في حين ينافس زورق الشارقة وبقوة حيث يحل ثالثاً قبل هذا السباق برصيد 12 نقطة، وتلتهب الطموحات لكل المشاركين اليوم، خصوصاً أنه يصل إلى السباق الرئيس 18 زورقاً فقط من أصل 27 زورقاً تحضر منافسات هذه الجولة، ومن المقرر أن يتم تحديد المشاركين إلى السباق الرئيس عبر اختيار الأوائل في تصفيات السرعة بالإضافة إلى سباق سريع سيتم إجراؤه بين الأواخر من أجل تحديد المتأهلين للسباق وإكمال عقد الثمانية عشر بطلاً في السباق الرئيس. ويقام سباق الجولة اليوم على مسار يعد الأًصغر، حيث ينطلق السباق على مسار يمتد لـ1510 أمتار تنتشر خلال خمس بوابات هوائية، وتختلف المسافة من بوابة لأخرى، ولكن تبلغ المسافة الأطول 450 متراً وهي بين البوابة رقم 4 والبوابة رقم 5، وبالرغم من أنها الأطول بين كل المسافات إلا أن المسار نفسه قد تم تقليصه عن مسار الموسم الماضي، والذي بلغ 1800 متر.

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زورقاً فقط من أصل 27 زورقاً تحضر منافسات السباق الرئيس اليوم.