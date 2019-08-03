«الشارقة للتايكواندو» يعسكر في أستونيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشّن فريق التايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي المشترك، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي للتايكواندو بالشراكة مع الاتحاد الإستوني ونادي إدابلوك، والمقام في مدينة تالين في استونيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

وتتألف البعثة من عضو مجلس إدارة النادي عبيد العسم، رئيساً للبعثة، ومدير الفرق الرياضية عبدالعزيز الحمادي، والمدرب المغربي بدر الدين المدغري، وثمانية لاعبين، هم: حمدان خالد القرمطي، وعبدالرحمن خالد القرمطي، وسلطان محمد السويدي، وسيف علي سيف المهيري، وراشد طارق جمعة السويدي، ومحمد سعيد العبري، وماجد أحمد القائد الحمادي، وعبيد جاسم عبيد النقبي، ويستمر المعسكر تسعة أيام.

ويشارك في المعسكر لاعبون من 10 دول، هي: أوكرانيا، وروسيا البيضاء، ولتوانيا، وفنلندا، ولاتفيا، وبلجيكا، وايرلندا، والتشيك، واستونيا، والإمارات، وبواقع 150 لاعباً ولاعبة في فئات الناشئين والشباب والرجال.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عبيد العسم: «يأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن توجيهات مجلس الشارقة الرياضي واهتمامات مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، بتطوير المستوى الفني للاعبي النادي، وبما يسهم بدعم قدراتهم، وإن الهدف من هذا المعسكر يندرج ضمن اهتمامات مجلس الإدارة بمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاستفادة من الخبرة الفنية التي يتمتع بها رياضيو الدول المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس، إضافة إلى الاستعداد الأمثل فنياً وبدنياً للموسم المقبل».