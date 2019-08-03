زوارق الإمارات تبحر في النرويج اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تدخل زوارق الإمارات، اليوم، أجواء المنافسة في على جائزة تونسبيرغ الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا 2» الجولة الثانية من بطولة العالم، التي بدأت في المدينة النرويجية، أمس، بسباق الزمن، وتختتم غداً بإقامة السباق الرئيس.

وينافس «الفيكتوري تيم» بزورقي فيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري، وفيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم، فيما يدخل فريق أبوظبي غمار المنافسة بزورقيه «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي متصدر الترتيب العام للبطولة، و«أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير.

ويتطلع المنصوري والفهيم قائدا زورقي فيكتوري 27 و4 اليوم إلى تسجيل أفضل توقيت من أجل المنافسة على المراكز الأول في الجولة العالمية في ثاني ظهور للفريق هذا الموسم، بعد الجولة الأولى في كوناس، التي لم يحققا فيها المطلوب، حيث يسعيان معاً للمنافسة على المراكز الأولى هذه المرة.

واعد الطاقم الفني المرافق للفريق في النرويج العدة لخوض المرحلة المهمة اليوم، في ظل مشاركة ما يزيد على 20 زورقاً تمثل بلداناً عدة، حيث ستبدأ الفعاليات اليوم بالاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين، يعقب ذلك إجراء التجارب على مجموعتين، بواقع 45 دقيقة لكل فئة على مسافة كورس السباق، والتي تصل إلى 1510 أمتار.

وعقب فترة الظهيرة، يترقب الجمهور النرويجي التنافس الساخن على مراحل تصفيات سباق أفضل زمن، حيث ستوزع الزوارق في المرحلة الأولى إلى ثلاث مجموعات، تمنح كل واحدة 20 دقيقة للدوران حول لفة كورس السباق، ليصعد أفضل خمسة زوارق إلى المرحلة الثانية التي تجمع 15 تتنافس لمدة 15 دقيقة، تتأهل منها 10 زوارق إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة، التي تمنح الفرصة فيها مرة واحدة لكل زورق للدوران منفرداً في كورس السباق.