نادي الذيد يطلق مبادرة «أنتم القادة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي الذيد، ضمن فعاليات الملتقى الصيفي، الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي بشعار «عطلتنا غير»، مبادرة بعنوان «أنتم القادة»، وزع خلالها استبياناً على اللاعبين ومنتسبي المركز الصيفي للنادي من الأشبال والناشئين، لمعرفة آرائهم وميولهم حول الألعاب التي يحبون ممارستها، وطموحاتهم، والإيجابيات والسلبيات الموجودة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية.

وشمل الاستبيان كل الأنشطة الرياضية والثقافية لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن واقع المجتمع الرياضي، تساعد في اتخاذ القرارات والتخطيط للمشروعات الرياضية المستقبلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن الكتبي، إن «الهدف من هذا الاستبيان هو معرفة توجهات الأشبال والناشئين في المستقبل، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المختلفة، وذلك بناءاً على توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى مشاركة أبناء الوطن في وضع الخطط والبرامج»، وأضاف بن هويدن أن «الطريق نحو صناعة البطل يكون بالكشف المبكر عن المواهب، فالطفل دائماً محور اهتمام الدول، وبمعرفة مقدار الرعاية التي يحظى بها يمكن التنبؤ بمستقبل المجتمعات ونهضتها وتقدمها».