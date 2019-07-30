شايفر: هجوم بني ياس تنقصه اللمسة الأخيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، أنه سعيد بأداء الفريق في مباراتيه الوديتين، اللتين لعبهما حتى الآن في معسكره الخارجي المقام بإسبانيا حالياً، استعداداً للموسم الجديد.

وتعادل بني ياس في المباراة الودية الأولى مع فريق ألبالو بهدف واحد لكل منهما، وفاز في المباراة الثانية على فريق لوس باريوس بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المنتظر أن يؤدي الفريق مباراتين أخريين قبل أن يعود إلى الدولة في الثامن من أغسطس المقبل.

وقال شايفر، في تصريحات صحافية بعد مباراة لوس باريوس: «سعيد بالنتيجة والأداء، لكن تنقص هجماتنا اللمسة الأخيرة التي افتقدها الفريق معظم فترات المباراة، وتجب معالجة هذا الأمر خلال التدريبات، وسنعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة».

وقال «غيرنا طريقة اللعب من 4-4-2 المعروفة، إلى طريقة 3-5-2 التي تتناسب نوعاً ما مع إمكانات اللاعبين، وهذه الطريقة سنؤدي بها المباريات المقبلة، للحكم عليها قبل أن نطبقها في لقاءات الفريق الرسمية بالموسم الجديد، وسنعمل على تصحيح كل الأخطاء والسلبيات، ولديَّ ثقة بأن الفريق سيتحسن كثيراً، ولكن خطوة خطوة».

وأعرب شايفر عن سعادته بمشاركة الوافد الجديد للفريق، الجنوب إفريقي باتوزي، في التدريبات، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة بمنتصف الملعب، وقال: «يجب أن يصل الفريق إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم الجديد، بدنياً وذهنياً، في ظل وجود تحدٍّ كبير ينتظر السماوي في مختلف البطولات، وقد تحدثنا إلى اللاعبين عن كل هذه الأمور، ونأمل أن يتجاوب الجميع سريعاً معها».

من جهة أخرى، أقام لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني احتفالاً لمهاجم الفريق، الإسباني بيدرو كوندي، بعد مران الفريق، أول من أمس، بيوم ميلاده وسط أجواء سعيدة داخل المعسكر.

وينفريد شايفر:

«طريقة 3-5-2 تتناسب نوعاً ما مع إمكانات اللاعبين».