المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الياسي

نشر لاعب النصر أحمد الياسي، المستبعد من قائمة «العميد» في المعسكر الخارجي بألمانيا، صورة على حسابه الشخصي على «إنستغرام» فهم كنهها مغرّدون باقترابه من الانضمام لنادي الوصل.

اعتذار

توجه اللاعب خليل خميس، بالاعتذار إلى جمهور الوصل، على عدم ظهوره بالمستوى الذي انتظره منه عشاق «الإمبراطور»، مؤكداً فخره بالفترة التي قضاها مع «الأصفر»، وذلك من خلال رسالة نشرها على حسابه في «تويتر».

احتفالية

أقام نادي بارتيزان الصربي حفلة وداع للاعب منتخب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز، الذي انتقل أخيراً إلى صفوف الشارقة، ونشر الحساب الرسمي للنادي في «إنستغرام» صورة للاعب وهو يقف وسط زملائه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال حفلة الوداع.