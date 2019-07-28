50 حكماً يغادرون إلى معسكر ألمانيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

غادرت فجر أمس، عبر مطار دبي الدولي بعثة قضاة الملاعب متجهة إلى مدينة نورمبيرغ الألمانية لإقامة معسكر خارجي للفترة من 27 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبل بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وكان في وداع البعثة في المطار عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام مسلم الكثيري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر ومستشار لجنة الحكام أحمد يعقوب.

وأكد الكثيري حرص ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل لقضاة الملاعب، وسعيه إلى تطوير منظومة التحكيم باستقطاب محاضرين دوليين من أصحاب الخبرات الدولية والقارية لإلقاء محاضرات فنية وبدنية خلال فترة المعسكر، والذين اعتمد عليهم الاتحاد الدولي لكرة القدم وعيَنهم أخيراً محاضرين للأطقم التحكيمية التي شاركت في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة «بولندا 2019». وقال: «نجحنا في التواصل والاتفاق مع أربعة محاضرين يتقدمهم السويسري مانويل نافارو مساعد مدير إدارة الحكام، مدير تطوير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والإسباني فرناندو غارسيا مستشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المشرف الفني على أكاديمية الحكام الآسيوية، والكولومبي أوسكار جروسيزك المحاضر الفني بالاتحاد الدولي، بالإضافة للبولندي جريجوري جروسيزك مدرب اللياقة البدنية بالفيفا».

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن «إدارة الحكام وضعت برنامج محاضرات نظرية وعملية شاملة تركز على شرح تعديلات قانون كرة القدم، والأخطاء التكتيكية التي يرتكبها اللاعبون خلال المباريات وكيفية إدارة المباراة والتعديلات الأخيرة على قانون لعب الكرة باليد، بالإضافة لمحاضرات في شدة المخالفات وقدرة الحكم على تقدير الحالة واتخاذ القرار الصحيح، وكذلك حالات التسلل».

كما سيتم خلال المحاضرات النظرية أيضاً تعريف الحكم بكيفية قراءة المباراة بصورة احترافية، ومعرفة مهام الحكم المساعد في تقنية حكم الفيديو، كما سيتم عرض حالات تحكيمية من بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت أخيراً في بولندا، بالإضافة إلى تدريبات رفع اللياقة البدنية التي ستُقام بصورة يومية.

من ناحية أخرى، تضع لجنة وإدارة الحكام اللمسات الأخيرة لإقامة معسكر للحكام الواعدين في المدينة ذاتها للفترة من 27 أغسطس إلى السابع من سبتمبر بمشاركة 30 حكماً وحكماً مساعداً.