عاشور: اتحاد كلباء انسحب من مسابقات اليد بسبب «النقص العددي»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، عن أن النقص العددي بعدم وجود الكم الكافي من اللاعبين كان وراء توجه إدارة نادي اتحاد كلباء لتوجيه خطابها إلى الاتحاد بالاعتذار عن المشاركة في مسابقات الرجال لموسم 2019-2020.

وقال عاشور لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة يتفهم الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ قرار الانسحاب من مسابقات الرجال، في ظل صعوبة إيجاد لاعبين على الساحة المحلية يمكن التعاقد معهم، ويمتلكون الخبرات الكافية على صعيد هذه الفئة العمرية».

وأوضح: «مثّل إعلان انضمام ناديي اتحاد كلباء ومليحة، يونيو الماضي، إلى مسابقات كرة اليد خطوة بالاتجاه الصحيح على صعيدي زيادة انتشار اللعبة وعدد الأندية الممارسة لها، الذي كان سينعكس إيجاباً على المستوى الفني للمسابقات، خصوصاً أن قرار إعلانهما المشاركة كان وراء رفع عدد الأندية في مسابقات الرجال من تسعة في موسم 2018-2019 إلى 11 فريقاً في الموسم الجديد، إلا أن عدم القدرة على إبرام تعاقدات نوعية جاء بمثابة العقبة التي دفعت إدارة اتحاد كلباء، وفقاً لخطابها في الإعلان عن قرار الانسحاب، وتأجيل المشاركة إلى الموسم التالي».

وأضاف: «نحترم رغبة النادي وقراره في ظل تأكيد النادي على أن الانسحاب يمثل خياراً صحيحاً بدلاً من المشاركة بفريق لن يشكل إضافة فنية لمسابقات الرجال، مع أخذ الوقت الكافي لضم عناصر قادرة على خدمة طموحات النادي في العودة والمشاركة في موسم 2020-2021».

وعن مدى تأثير الانسحاب على مسابقات الموسم الجديد، قال عاشور إن: «التأثير المباشر سيكون على مسابقة دوري أقوياء اليد، البطولة الأعلى فنياً ضمن مسابقات الاتحاد، في ظل أن قرار اتحاد كلباء بالانسحاب سينقص عدد جولات البطولة من 12 إلى 18 جولة».

يذكر أن يونيو الماضي شهد إعلان إدارتي اتحاد كلباء، ومليحة عن انضمامها للمرة الأولى تاريخياً إلى مسابقات كرة اليد لمرحلة الرجال، في قرار أسهم في رفع عدد الأندية المشاركة إلى 11 فريقاً، مقارنة بتسعة فرق شاركت في موسم 2018-2019، ليؤدي قرار انسحاب اتحاد كلباء الأخير من مسابقات الرجال إلى تراجع عدد الأندية التي ستدشن سبتمبر المقبل موسم هذه الفئة العمرية إلى 10 فرق.