البرازيلي كينو ينضم إلى تدريبات الجزيرة في هولندا

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

انضم مهاجم فريق الكرة بنادي الجزيرة، اللاعب البرازيلي ماركوس كينو، إلى تدريبات فريقه، أول من أمس، بالمعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد.

وانضم كينو للجزيرة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي بيراميدز المصري لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، بديلاً عن مواطنه ليوناردو بيريرا، الذي تم الاستغناء عنه بنهاية الموسم المنصرم.

ووفقاً لشركة كرة القدم بالنادي، تتواصل تدريبات الفريق يومياً بمعسكر هولندا، استعداداً لأداء أولى المباريات الودية مع فريق ديريل الهولندي، في السابعة من مساء يوم السبت المقبل.

ويلعب الجزيرة ثلاث مباريات أخرى بخلاف هذه المباراة، إذ يواجه فريق غلوبال في السابعة من مساء يوم 28 الجاري، وسيلعب المباراة الثانية بقائمة مختلفة من اللاعبين عن المباراة الأولى، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة للوقوف على مستواهم.

ويلعب الفريق مباراته الودية الثالثة يوم الثاني من أغسطس مع فريق إف سي لايندين في السابعة والنصف مساء، ويختتم سلسلة مبارياته الودية بلقاء فريق سيلفولد سبورت، يوم 3 أغسطس في السابعة والنصف مساء.

ويقام المعسكر على مرحلتين: الأولى في مدينة فاخينينجن الهولندية، وتنتهي 30 يوليو الجاري، على أن تبدأ المرحة الثانية يوم 31 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل في مدينة أوستربيك.

ويبحث الجهاز الفني للفريق أداء بعض المباريات الودية بأبوظبي بعد العودة من هولندا، أو إقامة دورة دولية ودية، بمشاركة فرق عربية أو خليجية، وهي المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.