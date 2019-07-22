الظفرة ينهي علاقته مع لاعب سوري قبل أن يلمس الكرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قررت شركة كرة القدم بنادي الظفرة وعلى نحو مفاجئ انهاء علاقتها مع اللاعب السوري رأفت مهتدي الذي تعاقدت معه قبل عامين قادماً من صفوف فريق الاتحاد السوري وبعقد لمدة 5 سنوات إلا أن اللاعب لم يظهر مع "فارس الظفرة" في أي مباراة رسمية بينما انتقل العام الماضي بنظام الإعارة لصفوف فريق أربيل العراقي.

وقال نادي الظفرة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بعد اعلان نادي حطين السوري عن تعاقده مع اللاعب بنظام الإعارة من الظفرة: "شركة الكرة بالنادي تنهي علاقتها بالتراضي مع اللاعب السوري رأفت مهتدي وتشكره على الفترة التي قضاها مع الفريق وتتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة".

ولم يكن التعاقد مع اللاعب السوري أمرا سهلاً إذ وقع الظفرة مع رأفت مهتدي بينما رفض ناديه الاتحاد السوري ارسال بطاقة الانتقال الدولية ليرفع بعدها مسؤولو الظفرة شكوى للاتحاد الدولي "فيفا" الذي أنصفهم لينضم بعد ذلك اللاعب لصفوف الفريق قبل أن يخرج في إعارة لصفوف أربيل العراقي في الموسم الماضي.