نقل مقر الاتحاد الآسيوي للكاراتيه إلى دبي

المصدر: طشقند - الإمارات اليوم

نقل الاتحاد الآسيوي للكاراتيه مقره إلى دبي لتحصد الرياضة الإماراتية ثمار فوز اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي برئاسة الاتحاد القاري للعبة.

وكشف الاتحاد الآسيوي في اجتماعه الأول، على هامش البطولة القارية الـ16 المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، أنه «سيعقد اجتماعاً آخر مهماً في دبي قريباً، ويفتح حساباً بنكياً للاتحاد في الإمارات».

وقال الرزوقي: «اتخذنا قرارات مهمة عدة، من أبرزها نقل المقر إلى الإمارات وفقاً للنظام الأساسي الذي ينص على أن يكون مقر الاتحاد بضيافة دولة رئيس الاتحاد، وفتح حساب بنكي باسم الاتحاد الآسيوي في أحد بنوك الإمارات، وتخويل رئيس الاتحاد بفتح الحساب بعد إكمال الإجراءات المطلوبة، وتسمية راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، وعقد اجتماع مهم للاتحاد في دبي قريباً للبدء عملياً بتنفيذ برنامج العمل الذي فزنا على أساسه بمنصب الرئاسة».