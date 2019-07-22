اتحاد كلباء يتعاقد مع 12 لاعباً.. والعدد مرشح للزيادة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مع 12 لاعباً، بين مواطنين وأجانب، استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، والعدد مرشح للزيادة، كون الفريق يبحث عن محترف أجنبي رابع، ما يمهد لزيادة القائمة، في أعلى عدد للتعاقدات في صفوف «النمور»، إضافة إلى أن النادي يعد أكثر الأندية التي أبرمت صفقات في الفترة الأخيرة.

ويلي اتحاد كلباء في المرتبة الثانية بعدد التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأجانب، نادي النصر، الذي تعاقد مع 10 لاعبين، ثم حتا تسعة لاعبين، والفجيرة وبني ياس بواقع ثمانية لاعبين، والعين مع ستة لاعبين، وهو العدد ذاته في نادي الظفرة، ثم عجمان الذي تعاقد مع ثلاثة أجانب ومواطنين اثنين، بينما تعاقد الجزيرة مع لاعبين اثنين فقط، بواقع أجنبي واحد ومثله مواطن.

وتتضمن قائمة اتحاد كلباء كلاً من المجري جوجاك، والأردني ياسين البخيت، والتوغولي بينيل ملابا، والبرازيلي كايناندرو سانتوس، الذي انضم إلى صفوف النمور في صفقة انتقال حر، وسيتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين، ومحترف أجنبي آخر في الطريق. وعلى مستوى اللاعبين المواطنين فقد تم التعاقد مع كل من وليد عمبر، وإبراهيم سرحان، وناصر عبدالهادي، وسعيد المنهالي، وخالد شماريخ، ويعقوب الحوسني، وحارس المرمى يوسف الزعابي، وعبدالسلام محمد.

بدوره، أكد نائب رئيس شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، أن الفريق تنتظره تحديات كبيرة يتطلع لتحقيقها في الموسم المقبل، ولمواصلة البناء للمواسم اللاحقة. وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل ليكون للفريق شأن كبير، ونشكر مجلس الشارقة الرياضي على رعايته ودعمه الكبيرة الذي مكّن الفريق من رفع سقف تطلعاته، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن المسؤولين والأسرة الرياضية بشكل عام».

وأضاف: «نقوم بتجهيز الفريق لموسم صعب، وتبوؤ مراكز متقدمة في الموسم المقبل، وهذه التطلعات تحتاج إلى لاعبين قادرين على بذل الجهود الفنية التي تؤهل للوصول إليها، وليس المهم عدد اللاعبين الذين نتعاقد معهم، بل نوعية المردود الفني المرتقب الذي سيقدمه كل منهم، وثقتنا عالية بأنهم قادرون على وضع اتحاد كلباء في مكان مميز بين بقية أندية دوري الخليج العربي».

وتابع: «يتطلع اتحاد كلباء من خلال التعاقد مع هذه النخبة من اللاعبين إلى مواصلة النجاح الذي تحقق في الموسم الماضي، ليكون الفريق حاضراً في الموسم الجديد بشكل فني إيجابي وممتع للجمهور الذي ينتظر منه عمل الكثير»، وأكمل: «اللاعبون انخرطوا في المعسكر الصيفي المقام حالياً في النمسا، تحت إشراف المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، وطاقميه الفني والبدني، وبإشراف شركة كرة القدم، وسنعمل معاً على تحليل المعطيات بعد نهاية المعسكر للوقوف على الجاهزية التامة، بحيث يدشن (النمور) مباريات الموسم بشكل فني جيد يتناسب وما تصبو إليه أسرة اتحاد كلباء».

لاعبو اتحاد كلباء انخرطوا في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد.