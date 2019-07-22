الظفرة يعير اللاعب رأفت مهتدي إلى حطين السوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

انتقل لاعب فريق الظفرة، السوري رأفت مهتدي، لصفوف فريق حطين السوري، بعقد إعارة لمدة موسم واحد، وفقاً لما أعلنه النادي السوري، أمس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد انتهاء إعارة اللاعب مع فريق أربيل المنافس في الدوري العراقي، ليستمر بذلك اللاعب في وضعية الإعارة للموسم الثاني على التوالي، منذ أن تعاقد معه الظفرة قادماً من فريق الاتحاد السوري عام 2018.

ويأتي قرار إعارة رأفت مهتدي مجدداً، نظراً إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات المدرب الصربي فواك رازوفيتش، بعد الحصول على توقيع البرازيلي دييجو جارديل، ومواطنه جواو بيدرو، والمهاجم الهولندي مايكل روشوفيل، في وقت لايزال مصير المدافع المغربي أمين العطوشي حائراً.