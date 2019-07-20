زوارق أبوظبي تنشد الاحتفاظ ببطولة العالم «إكس كات»

المصدر: ستريسا - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات السباق الرئيس الأول للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزاورق «الإكس كات» على ضفاف بحيرة ماجوري الإيطالية، بمشاركة 13 زورقاً.

وتحمل هذه البحيرة ذكريات رائعة لفريق أبوظبي (حامل اللقب)، تجعله يتطلع للحفاظ عليه من خلال الجولة الافتتاحية، حيث يدخل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المنافسة والأعين عليهما بحكم الفوز في الموسم الماضي باللقب العالمي للمرة الأولى، كما يشارك أيضاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير والذي حل ثالثاً في الموسم الماضي.

وتعد بطولة العالم لـ«إكس كات» من البطولات الحديثة على خارطة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، حيث انطلقت عام 2011 واستمرت وبنجاح حتى الآن كي تكون من أهم بطولات الاتحاد.

ويشارك اليوم أيضاً زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق رهيب الكويتي بقيادة عبداللطيف العماني، وسينطلق السباق مع تحدي كسر الكيلو.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة السباق الخاص بكسر الكيلو بإعطاء مساحة من الزمن لكل الزوارق المشاركة، ثم يتأهل خمسة من أصحاب أفضل زمن إلى المرحلة النهائية والتسابق معاً لمدة عشرين دقيقة، عبر المسار لإحراز الزمن الأسرع، ثم يتم اختيار الأوائل حسب نتائجهم في التصفية الختامية، وهو ما يحدث للمرة الأولى بتطبيق هذا القانون.

جدير بالذكر أن الخمسة الأوائل سيمتلكون فرصة الالتفاف الأقرب نحو البوابة الأولى في المسار، وبعد سباق الزمن سيتم إعلان ترتيب الاصطفافة وانطلاقة السباق الرئيس الأول الذي يستمر لـ45 دقيقة، علماً أن نقاط اليوم الأول منفصلة تماماً عن نقاط اليوم الثاني في المنافسة.

وأكد فالح المنصوري أن مهمة الدفاع عن اللقب ستكون معقدة في البداية، حيث إن كل الزوارق المشاركة تنشد الفوز في المرحلة الأوروبية من البطولة، وقال: «السباق الأول سيكون مهماً للجميع من أجل التعرف إلى القدرات والإمكانات الخاصة ببقية الفرق والزوارق، ونريد أن نسجل بداية قوية في بداية دفاعنا عن اللقب، وأن نبدأ مرحلة جمع النقاط في السباق الأول».