الكرواتي ليكو يطالب لاعبي العين بمضاعفة الجهود لحصد الثمار

المصدر: فيينا - الإمارات اليوم

عقد مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، اجتماعاً بلاعبي فريقه، بعد وصول بعثة «الزعيم» إلى النمسا لإقامة المعسكر التحضري للموسم الجديد، وشرح المدرب للاعبين برنامجه الخاص بالمرحلة الأولى من المعسكر، وطالب الجميع بمضاعفة الجهود للاستفادة من أهم مراحل الإعداد، حتى يتمكن اللاعبون مع نهاية الموسم من حصد ثمار جهودهم وتعبهم خلال موسم معقود فيه طموحات كبيرة على كل فرد في منظومة الفريق.

ودشن الفريق معسكر النمسا بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، يوم أمس، اقتصرت الأولى على تدريبات خاصة بتقوية العضلات ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفريق بالصالة الرياضية الملحقة بمقر بعثة الفريق، تخللتهما برامج خاصة بالاستشفاء وفك العضلات والسباحة الجاكوزي بهدف التخلص من تعب السفر والإرهاق، وتهيئة العضلات بالصورة المطلوبة للجرعات التدريبية المكثفة والمقررة خلال المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي بالنمسا، قبل دخول الفريق أجواء المباريات الودية.

وكانت البعثة قد وصلت إلى النمسا في تمام الساعة السابعة والربع من مساء أول من أمس بتوقيت فيينا، التاسعة والربع مساء بتوقيت أبوظبي، بعد رحلة استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة بالطائرة الخاصة التي أقلعت من مطار العين الدولي وحتى الهبوط على مدرج مطار فلوغهافين الدولي، وتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى مقره بالمعسكر في النمسا واستغرقت المسافة بالباص من المطار للفندق نحو ساعة وربع.

وقال الموقع الرسمي للنادي إن مدير الفريق، مطر الصهباني، أكد للاعبين أهمية التركيز والتعامل ببعد نظر لمستقبل مليء بالتحديات. وأضاف: «قيادة النادي هيأت الظروف بالرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام اللافت، حتى ترتسم البهجة والفرحة والمسرة على وجوه كل منتمٍ لهذا الصرح الرياضي الكبير، لذلك نحن مطالبون بترجمة دعم وثقة واهتمام القيادة إلى نتائج قوية وبطولات تاريخية تضاف إلى رصيد إنجازات (الزعيم)، وتسعد الجميع بداية بكم أنتم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير والعاملين والمحبين للنادي وكرة القدم الإماراتية».

ويحمل لاعبو العين طموحات كبيرة وآمالاً عريضة لجماهير النادي الوفية التي تترقب موسماً ناجحاً بكل المقاييس لفريقها المدجج بأفضل نجوم كرة القدم، والذي حل وصيفاً لبطل كأس العالم للأندية «الملكي» ريال مدريد، وسبق العين الجميع في التحضير للموسم الجديد بإبرام صفقات مدوية عندما أعلن صراحة تمسكه بالمدرسة الكرواتية التي حقق معها إنجازات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية بالتعاقد مع المدرب إيفان ليكو.

وحافظ الفريق على أهم ركائزه وحسم ملف «الستة أشهر» بالتجديد لأبرز نجومه الدوليين المنتهية عقودهم وهم: «خالد عيسى، وأحمد برمان، وبندر الأحبابي، ومحمد أحمد، وريان يسلم، ومحمد عبدالرحمن، والياباني تسوكاسا شيوتاني»، قبل أن يضم الثلاثي محمد جمال قادماً من الجزيرة ومحمد هلال ومحمد شاكر من عجمان، واستمر في تعزيز قوة صفوفه قبل بداية مرحلة التحضر بثلاثة أجانب هم: البرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبدالرحمن مزيان والتوجولي لابا كودجو.

وحرص نادي العين لكرة القدم على مكافأة عدد من اللاعبين المميزين من أبنائه الشباب بتوقيع عقود احترافية معهم وهم: محسن عبدالله ومحمد سعيد بوسندة وفلاح وليد وسالم عبدالله، ليبلغ عدد صفقات النادي في تعزيز صفوفه 18 تعاقداً.

توزيع برنامج المعسكر على اللاعبين

حرص إداري الفريق عصام عبدالله، على تشجيع اللاعبين بكلمات تحفيزية مليئة بالحماس والثقة في قدرتهم على تحقيق طموحاتهم الشخصية وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية، وذلك قبل أن يقوم بتوزيع جدول برنامج المعسكر مطبوعاً على جميع أعضاء بعثة الفريق، والذي تضمن مواعيد الصلوات والتدريبات والوجبات والمباريات والاجتماعات والاستيقاظ والنوم، وكل التفاصيل المرتبطة بعمل الفريق خلال المرحلة الأولى بالنمسا.