تعرف الى المباريات الودية التي سيخوضها خورفكان في معسكر مصر

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

كشف مصدر داخل شركة خورفكان لكرة القدم عن اسماء الفرق التي سيلاعبها الفريق الاول لنادي خورفكان في معسكره التدريبي الذي دشنه يوم امس في القاهرة في جمهورية مصر العربية تمهيدا للمشاركة في منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

واوضح المصدر لـ"الامارات اليوم"، ان نسور خورفكان سيخوض 5 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي سيدشنها مع فريق النادي المصري يوم 23 يوليو الحالي، ثم يواجه الترسانة المصري يوم 27 منه، يلي ذلك المباراة الودية الثالثة امام الجيش المصري يوم 31 من يوليو الحالي، بينما سيخوض المباراة الرابعة مع احد الاندية السعودية الزائرة لجمهورية مصر العربية بتأريخ 3 أغسطس، على ان تختتم المباريات الودية بالمباراة التي ستجمع خورفكان مع فريق الانتاج الحربي في الخامس من الشهر القادم.

وكانت شركة خورفكان لكرة القدم قد تعاقدت مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي لتدريب الفريق الاول خلفا للمدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر الذي نجح بدوره بقيادة نادي خورفكان للتاهل للعب في دوري الخليج العربي، بعد نيله درع دوري الدرجة الاولى في الموسم الفائت، بعد 11 موسما خاضها بعيدا عن الاضواء.